Hoy #Bolivia necesita un nuevo despegue económico. ¡Estoy listo para lograrlo un…

Hoy #Bolivia necesita un nuevo despegue económico. ¡Estoy listo para lograrlo una vez más! #VamosASalirAdelante https://t.co/68xFGb2DqB

Evo dice que volverá al país al día siguiente si es que el MAS gana las elecciones | EL DEBER eldeber.com.bo | 6 hours ago ...líder cocalero reiteró que Luis Arce y David Choquehuanca ganarán en primera vuelta, leyendo datos de la encuesta de Tu voto cuenta' que muestra una... vigentes por la pandemia del Covid-19. El líder cocalero reiteró que Luis Arce y David Choquehuanca ganarán en primera vuelta, leyendo datos de... Compartido: 9.3K

Cumbre virtual de la Internacional Progresista www.pagina12.com.ar | 18 hours ago ...candidatos presidenciales Luis Arce (Bolivia), Andrés Arauz (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia) . "Es imprescindible debatir a nivel global un repertorio... y la lucha por la democracia en América Latina", con Alicia Castro, Luis Arce (Bolivia), Andrés Arauz (Ecuador) y Gustavo Petro (Colombia). María... Compartido: 5K

Evo asegura que volverá al día siguiente si el MAS gana las elecciones www.reduno.com.bo | 3 hours ago ..., retornando a Bolivia", declaró este viernes Morales, desde Argentina, donde se encuentra refugiado desde diciembre de 2019. El jefe del MAS reiteró que Luis... Arce y David Choquehuanca ganarán en primera vuelta, aludiendo a los datos de la encuesta de 'Tu voto cuenta', que muestra una diferencia de más de... Compartido: 3.9K

Arce propone no pagar la deuda externa por dos años www.opinion.com.bo | 10 hours ago ...El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, presentó como parte de su propuesta el planteamiento de no pagar la deuda... Compartido: 2.1K

El MAS pisa el acelerador en campaña desde tres flancos www.paginasiete.bo | 18 hours ago ...razón más que los intereses políticos y personales de los dirigentes”. Ayer, el candidato a la presidencia del MAS Luis Arce y el postulante a la... el acelerador en su campaña electoral desde tres flancos: el Legislativo, donde tiene mayoría; las calles; y la “cruzada” que arrancó su binomio Luis... Compartido: 1.8K

¿Quiénes son los candidatos a la Presidencia de Bolivia? www.telesurtv.net | 19 hours ago ...(PAN-BOL). [embedded content] Perfiles de candidatos presidenciales Luis Arce Luis Arce Catacora, quien el 28 de septiembre cumple 57 años de edad, lidera... Ejecutivo, y para este último deberán escoger entre siete candidatos a la jefatura de Estado. LEA TAMBIÉN: Encuesta posiciona a Luis Arce como ganador de las... Compartido: 1.8K

Presidente interina da Bolívia desiste de disputar eleições - CartaCapital www.cartacapital.com.br | 12 hours ago ..., anunciou nesta quinta-feira 17 sua retirada da disputa presidencial, em uma tentativa de evitar a vitória do candidato Luis Arce, apoiado pelo... Compartido: 1.2K

Bolivian interim President Anez withdraws from election race www.aljazeera.com | 16 hours ago ...she initially ruled herself out and pledged to guide the country to transparent new elections. Socialist candidate Luis Arce, of the MAS party, leads... Compartido: 714