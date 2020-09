Hoy fijan fecha del congreso que busca sancionar a Blanco

Campeones

martes, 8 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol se reunirá hoy para fijar la fecha del congreso extraordinario -que no es electivo- en el que se buscará sancionar al directivo Robert Blanco.

“Ese será un tema a ser considerado en congreso extraordinario”, explicó ayer un miembro del comité ejecutivo, quien pidió no ser identificado.

El directivo también aclaró que no se anuló la suspensión temporal a Blanco, pese a que el comité ejecutivo decidió acatar el amparo constitucional que ordena, además de dar la presidencia a la FBF a Blanco, anular todas las determinaciones de esa instancia, desde el 23 de julio.

“El 20 de agosto se da el tema de Blanco, nosotros ya no tenemos por qué tocar el tema, eso ya pasó a jurisdicción del congreso, ese es un tema que será considerado en congreso, no fue anulada la suspensión. No se anula. Lo que quedaron nulos son todos los actos desde el 23 de julio, como el tema de la televisión, etc. Los otros actos, después del 20 de agosto, son plenamente válidos”, detalló el miembro del comité ejecutivo que el viernes puso fecha límite para anular sus decisiones, “del 23 de julio hasta el 20 de agosto”.

Blanco fue suspendido temporalmente, el jueves 20 de agosto, acusado de haber acudido a instancias que no son deportivas para reclamar su derecho a ser presidente de la FBF.

“No estoy en condiciones de ver los documentos”, aseguró la fuente consultada sobre si se decide anular todos los actos hasta el 20 de agosto. También quedaría sin efecto el castigo a Blanco, quien, según un amparo constitucional, es el titular de la FBF.