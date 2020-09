Hoy se abrió la frontera con Brasil, ya cruzaron cientos de ciudadanos de ambos países

Así lo reporta la página del medio de comunicación Soy de Guayaramerín. El paso es solo para los municipios fronterizos de Guayaramerín y Guajará Mirim. Las demás fronteras del país permanecen cerradas.

Fuente: El Deber

Hoy, pasado el mediodía se hizo la apertura oficial de la frontera con Brasil tras reuniones con los municipios fronterizos: Guayaramerín y Guajará Mirim. A la cita asistieron autoridades de ambos municipios.

La nueva medida que busca la reactivación económica solo es para los ciudadanos de los municipios fronterizos, así refleja el acuerdo entre ambas partes. Para las dos fronteras los requisitos son carnet de identidad y además, un comprobante de alquiler y factura de luz o de agua, para confirmar la residencia en estos municipios.

De acuerdo a BTV, en lo que va de la apertura, un centenar de ciudadanos bolivianos cruzaron desde Guayaramerín – Beni, hasta la ciudad de Guajará Mirim – Brasil, a realizar compras en el primer día de apertura oficial de la frontera.

Sin embargo en el cruce, se vieron imágenes donde la gente no respetaba el distanciamiento social, tomando en cuenta que se está en plena pandemia por el Covid-19.

El documento del acuerdo entre ambos municipios

Mira el video de la apertura fronteriza:

El occidente

Las desoladas fronteras del occidente permanecen cerradas y solo el paso de los pesados camiones de larga distancia irrumpen en ese silencio. Así lo graficaron los alcaldes de Pisiga, frontera con Chile y Desaguadero en la frontera con Perú.

Los pasajeros no pasan por una sencilla razón, en ambos países la cuarentena sigue vigente y por tanto sus fronteras están cerradas. “No hay paso, nosotros estamos listos para el control que dice el decreto y podemos abrir, hemos adquirido experiencia en este tiempo que llegaron los compatriotas desde Chile, podemos atender”, dijo el alcalde Pablo Villca, del municipio de Sabaya.

Su colega de Desaguadero, Wilfredo Acarapi Aruquipa, también dijo que esa población no atiende pero que el puente internacional de cruce de mercadería nunca se cerró y por ahí pasan los camiones de carga pesada.

“Nosotros no tenemos control ahí, solo la Policía, el Ejército y Aduana, no sabemos si en medio de la carga está pasando gente, nosotros no vemos porque el pueblo es lejos de ese puente. El puente peatonal entre los dos países está cerrado”.

Ambas poblaciones son las que más comercio generan en la frontera occidental del país. Sabaya es el principal ingreso desde Chile, junto con Tambo Quemado; las salidas de buses internacionales desde La Paz y Oruro son diarias y a cada hora en la mañana.

En Desaguadero, el panorama es igual, el alcalde Acarapi aseguró que el comercio está volviendo de a poco y que se realizan ferias pequeñas en ambos lados de la frontera, pero el puente que se acostumbra a usar está cerrado, por tanto, dijo que ese comercio es interno de cada país.