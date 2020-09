HRW: El sistema judicial necesita una reforma, no funcionó con Evo ni ahora

Nacional

viernes, 11 de septiembre de 2020 · 11:51

Fuente: paginasiete.bo

Paulo Lizárraga A. / La Paz

El jefe de Investigación del Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), César Muñoz Acebes, manifestó este viernes que en Bolivia existe un “debilitamiento del sistema judicial» que se profundizó en los 14 años de gestión de Evo Morales y tampoco funciona ahora.

“En noviembre entró este gobierno interino y tuvo la oportunidad de romper con el pasado, pero no lo hizo. El informe da la recomendación de hacer una reforma judicial en Bolivia. El sistema actual no funcionó con Evo y no está funcionando ahora. Esa reforma es imprescindible”, precisó Muñoz en videoconferencia.

El responsable de la investigación apuntó que las autoridades judiciales en el país son temporales, lo que resta “capacidad judicial de tomar decisiones independientes”.

«La creación de este sistema de elección de las altas autoridades de justicia no funcionó porque es una elección basada en listas que prepara la ALP y al final quien controla la Asamblea controla la lista ( ). Declarar por ley a los jueces como temporales debilitó enormemente la capacidad de los jueces de tomar decisiones independientes”, afirmó.

Las acusaciones contra Evo por terrorismo “se basan en una llamada telefónica”

El director del Observatorio de Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, sostuvo en la misma videoconferencia que las acusaciones por delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales son “desproporcionadas”.

Sostuvo que los cargos por los cuales es acusado el exmandatario por cargos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, entre otros, “se basan en una llamada telefónica” que el exjefe de Estado tuvo con el dirigente Faustino Yucra.

“Los cargos de terrorismo se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre del año pasado, días después de que el expresidente dejara el cargo ( ). En la grabación de la conversación telefónica, las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en actos violentos que se han producido”, indicó este viernes Vivanco.

Agregó además que el término “terrorismo” es bastante amplio para reflejar la conducta de la llamada de Morales a Yucra, quienes según Vivanco sólo usan las palabras “combate” y “batalla”, haciendo alegoría a la “lucha” por la cual el bando afín al exmandatario se encontraba en protesta en noviembre de 2019.

Por último, el director de HRW concluyó que las acusaciones contra Morales constituyen un “ataque político” para conseguir una condena por la figura legal de terrorismo, cuya condena es de hasta 20 años de cárcel.

“Las pruebas incluidas al expediente al que tuvo acceso HRW consisten principalmente en esa única llamada telefónica, y no dan el menor sustento a esa acusación. Las declaraciones atribuidas al expresidente Evo Morales son preocupantes. Aplicar la definición ‘terrorismo’ para conseguir una condena de 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político”, manifestó.