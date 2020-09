ideal para superar el aburrimiento

En Internet, a día de hoy, debería ser difícil llegar a aburrirnos. Pero muchas veces ocurre. O si no, que se lo digan a nuestro yo del confinamiento cuando tras horas y horas con el móvil o el ordenador ya no sabías qué más hacer para pasar el tiempo.

Si sigues en ese punto, quizá te interese Time To Lost, una web donde podremos encontrar canciones que escuchar, juegos que jugar, vídeos que ver, bromas, películas, software, pensamientos, libros que leer, webs que visitar, hecho que leer, etc. Cuando más que aburrirte no sepas qué hacer, acude a la web y déjate llevar.





Una útil web que cuyo tema puedes personalizar

Time To Lost tiene, por defecto, un tema de color verde algo desagradable que podremos cambiar pulsando en el botón ‘Theme‘, que como el resto de secciones, podemos pulsar ilimitadamnte para ver con qué colores nos sorprende.

En cuanto al resto de secciones, veamos algunos ejemplos qué nos ha sugerido la web:

Todos estos ejemplos son dados por la web tras hacer click en los botones de ‘Get It‘. Salvo en el caso de pensamientos o hechos, la web nos llevará a otras, y si queremos volver a la home tendremos que ir atrás, porque no abre en nueva pestaña.