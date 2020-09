Ideas para darle un mejor uso a tu móvil viejo

Es muy probable que en tu casa tengas algún smartphone viejo que se encuentra en perfecto estado y que está allí porque lo has cambiado por otro mejor. Esta es una realidad que puede ver como un problema si no puedes venderlo, pero esto no será necesario debido a que podrás utilizarlo para otras cosas interesantes.

Hay muchas maneras de sacarle provecho a ese tipo de móviles y a continuación verás hasta 4 alternativas para ello.

Cómo sacarle el máximo provecho a tu smartphone viejo

– Utiliza el móvil para vigilar bebés: si tienes a peques en casa, puede que esta sea la idea que más vas a aprovechar. Para esto solo deberás descargar alguna app en la Play Store o la App Store que esté desarrollada para vigilar bebés y listo, ya podrás mantener a vuestro bebé bajo observación el tiempo que quieras. Para más información, aquí tenemos un post con el tutorial para ello.

– Déjalo como herramienta multiuso: Si eliges dejarlo como una herramienta que te solucione la vida para más de un objetivo, podrás utilizarlo como centro de control de tu hogar, por ejemplo. Control de la tv, control del aire acondicionado y algunas otras funciones compatibles son la prueba que necesitas para volver ese móvil viejo en una herramienta multiuso. A parte de esto, también puedes emplearlo en la cocina como un temporizador fijo o para buscar recetas mientras te dedicas a cocinar.

– Deja que los más pequeños de la casa jueguen con él: Todos probablemente hemos pasado por la situación en la que un niño nos pide el móvil para jugar y distraerse un rato. Pues bueno, podrás ahorrarte este escenario si tienes ese smartphone viejo disponible para que los niños tengan su cuenta de juegos, e inclusive hasta apps dedicadas al aprendizaje (aquí tenemos 3 recomendaciones gratuitas para iOS y Android). Así lograremos controlar de manera completa y sencilla las páginas a las que tienen acceso y que cosas del propio móvil utilizan.

– Utilizarlo para hacer deporte también funciona: Una manera bastante profesional e inteligente de aprovechar ese móvil es utilizarlo como ayudante a la hora de realizar algún deporte. Si este cuenta con una autonomía decente, puedes emplearlo tranquilamente para correr sin necesidad de preocuparte por el consumo de GPS y sin exponer tu móvil principal.