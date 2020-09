Iglesia Católica niega contacto con Evo Morales: “No tenemos ninguna relación”

Foto captura Cenacom.

Fuente: Erbol

Luego de que Evo Morales sostuvo que se está hablando con la Iglesia Católica y otras entidades, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) negó tal afirmación y aseveró que no tiene contacto con el exmandatario.

“La Conferencia Episcopal Boliviana no tiene ningún contacto con el expresidente, no tenemos ninguna relación y no podemos señalar absolutamente nada”, dijo el presidente de la CEB, Monseñor Ricardo Centellas.

La respuesta surge después de que Morales, mediante un video, aseveró que está seguro de que el MAS ganará las elecciones y que, ante la posibilidad de “otro golpe”, se está “hablando con algunos miembros de las Fuerzas Armadas, con empresarios, con la Iglesia Católica”.

En otro tema, Centellas informó que la CEB se ha reunido con el Tribunal Supremo Electoral sobre la depuración que ha realizado en el Padrón Electoral a lo largo de este año desde.

“Creo que es un trabajo interesante, serio y esperamos que esto vaya adelante porque la depuración es constante”, destacó el Monseñor que en el pasado había expresado su preocupación por el Padrón Electoral.

Indicó que la Iglesia planteó varias interrogantes al TSE, que serán respondidas por escrito, pero recalcó que “se está trabajando bien”.