Implicado en caso condecoraciones dice que el operativo fue armado

“Sólo cumplí órdenes de personal de Inteligencia del Ministerio de Gobierno para realizar la denuncia contra A.”, dijo el subteniente Ayrton Marcos G. C., implicado en el caso “condecoraciones”, en la declaración que hizo ante el Ministerio Público. El oficial afirmó que el operativo para aprehender al presunto falsificador fue armado por un teniente coronel destinado al Ministerio de Gobierno y dos coroneles jubilados que pertenecieron a Inteligencia de la Policía Boliviana.

“El 2 de septiembre personal del Ministerio de Gobierno me llamó a mi teléfono indicando que me estaban buscando para entrevistarme y firmar algunos documentos, ahí tomé contacto con el teniente coronel Guizada y dos coroneles jubilados de Inteligencia, ‘don Iván’ y ‘don Hugo’. Ellos me ordenaron contactarme con el señor Luis M. A. (presunto falsificador) y pedirle que me proporcione condecoraciones, memorándums para otras personas, escogí los nombres aleatoriamente”, refiere parte de la declaración del funcionario policial, que actualmente está siendo investigado por el tráfico de condecoraciones en la institución policial.

El oficial señaló que acordó encontrarse con Luis M. A. en la parada del teleférico blanco. “En ese momento me llama del teniente coronel G., a quien enviaba las partes correspondientes de todo lo que me pidieron hacer, por teléfono me dice que no quiere involucrarse en el caso y me pide que ingrese al vehículo prometiendo que me ayudaría”, refiere el subteniente.

Tanto el oficial de la Policía como el presunto falsificador aseguran que cuentan con las pruebas y descargos correspondientes en sus celulares que la Fiscalía secuestró para las pesquisas.

El acta de requisa del vehículo refiere que en diferentes fólderes se encontraron 25 memorándums de felicitación para diferentes personas, con la firma del ministro de Defensa, Fernando López; 1 memorándum de felicitación rubricado por el excomandante general de la Policía; 1 certificado de aprobación en blanco de la Universidad Mayor de San Andrés (carrera de derecho), 12 emblemas de distinción (pirocha de diferentes colores); 5 certificados de condecoración al mérito militar Eduardo Abaroa “caballeros de la orden”, con diferentes nombres, cada uno con su respectiva resolución.

También, certificados de la Policía Federal de Argentina y certificados de felicitación con su respectiva resolución. Además, de certificados, condecoraciones y medalla al mérito de la Policía de Paraguay dirigida a oficiales bolivianos.

Igualmente, se encontró 19 memorándums de felicitación con diferentes nombres y con pie de firma del presidente de la Cámara de Ddiputados, Sergio Choque, y 1 anillado con impresiones en formato de banco de preguntas para el examen de ascenso a general del 2017.

Proceso evaluativo para generales será en octubre

La dirección de Personal de la Policía, mediante el memorándum circular 032/2020, fijó para octubre la evaluación y calificación de jefes, oficiales, coroneles y miembros componentes de la promoción 1989 o su equivalente en el exterior, que postulan al grado de general de la Policía Boliviana gestión 2020.

El proceso de evaluación para el ascenso al grado de general será hasta el 30 de octubre de 2020, pese a la auditoría anunciada por el Ministerio de Gobierno, el Comando General de la Policía y la investigación que inició el Ministerio Público.

El 9 de septiembre a dependencias del Comando de la Policía llegó un requerimiento fiscal que ordenó una auditoría a todos los “files” personales de generales, coroneles, oficiales, suboficiales, sargentos, cabos y policías.