Indagan a FFAA, medios y empresas por vínculos con dinero venezolano

Fuente: lostiempos.com

Las indagaciones sobre el presunto desvío de recursos donados por Venezuela incluyen a miembros de las Fuerzas Armadas, varios medios de comunicación, empresas y otras instituciones estatales, informó el jefe de la Unidad Administrativa Financiera de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) del Ministerio de la Presidencia, Hugo Pérez.

La pista del dinero donado por Venezuela entre 2007 y 2011 y que sirvió, según la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), para que afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) compren los medios de comunicación ATB y La Razón, también habría servido para “comprar diferentes medios y otras empresas”, por lo que la investigación se amplió a varias instituciones.

Uno de los hechos más llamativos fue el hallazgo de documentación de proyectos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, en oficinas del Estado Mayor de las FFAA.

“Tenemos una investigación entre 2007 y 2011, que se trató de fiscalizar todos los papeles que se tienen de los proyectos. Pero los papeles no se encontraban en instalaciones de la UPRE; los encontramos en el Estado Mayor, y, cuando recurrimos al comandante, él no tenía conocimiento de esos papeles, no estaban en su totalidad todos los papeles de todos los proyectos que nosotros tenemos registrados en la UPRE”, dijo a Los Tiempos.

Pérez dijo que causó sorpresa hallar documentación de la UPRE escondida en el Estado Mayor, por lo que solicitaron información a las FFAA sobre cómo llegaron estos papeles ahí.

La primera fase del “Evo Cumple”, que se gestiona desde la UPRE, funcionó con dinero venezolano, entre 2007 y 2011. “Con esta documentación, hemos podido revisar los proyectos no sólo físicamente, sino que hemos viajado a los lugares a verificar y hemos encontrado irregularidades”, indicó Pérez a tiempo de señalar que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, presentará los próximos días un informe detallado de los hallazgos de esta pesquisa.

Núñez, el pasado miércoles, informó que más de 16 millones de dólares donados por Venezuela fueron desviados mediante la UPRE a cuentas particulares. Uno de los beneficiarios fue Marcelo Hurtado, quien entre septiembre de 2008 y enero de 2009, recibió más de 10 pagos a través de sus empresas Flaba Trading y Estrategias Energéticas, dineros con los que adquirió el canal ATB.

Los fondos también fueron enviados a Estados Unidos, a través de UBS Financial Service Inc, por un total de 10 millones de dólares, a favor de Jordán Silva Tugues, “empresario venezolano vinculado a Carlos Gill”, quien es dueño del diario La Razón.

El director de la Unidad Administrativa de la UPRE explicó que se tienen todas las pruebas para vincular a Hurtado, así como al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana (asilado en la Embajada de México) y al exdirector de la UPRE Ronaldo Sánchez.

“Es ilegal que esos recursos lleguen a manos particulares. Eso debió llegar a todos los bolivianos”, dijo.

La investigación, explicó, “llega a más personas” y también mencionó que “hay más medios” que estarían vinculados. “Se presume que no sólo ha sido la compra de ATB, sino de diferentes medios o diferentes empresas que ya se están investigando”, dijo.

Dijo que también se sigue la pista de funcionarios venezolanos, pues el fallecido exembajador de ese país Julio Montes firmó varias cartas de envío de recursos a cuentas particulares.

Pérez indicó que no se tiene cuantificado el monto de dinero venezolano que se habría desviado ni cuántas empresas o instituciones están vinculadas.

Dijo que hay varias personas investigadas pero que no se las dará a conocer hasta que no se tengan las pruebas. No se descartó incluir al expresidente Evo Morales.

Revisan todas las obras ejecutadas por la UPRE

El Ministerio de la Presidencia está revisando todos los proyectos ejecutados entre 2007 y 2011 por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) y el programa “Evo Cumple”, informó el jefe de la Unidad Administrativa Financiera de esa unidad del Ministerio de la Presidencia, Hugo Pérez.

“Desde la UPRE, hemos encontrado un mal uso de ese dinero. Hay diferentes contratos que no deberían haberse hecho. Hemos hecho inspecciones in situ donde hemos determinado las falencias y acciones contrarias a la ley que han tomado los funcionarios de la UPRE, que serán procesados”, dijo la autoridad.

Explicó que se está invitando a la Procuraduría General del Estado, al Viceministerio de Transparencia, a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y a otras unidades investigativas, para que hagan seguimiento a los proyectos de la UPRE.

Dijo que se está investigando a muchas personas, empresas e instituciones, pero que no se las hará públicas hasta que se tengan las pruebas.

Convenio marco con Venezuela

Bolivia y Venezuela tienen un convenio marco de cooperación por el cual se rige toda la ejecución de los recursos donados por ese país en áreas específicas, lo que implica que no se podía depositar dineros en cuentas privadas o destinar los recursos a otras obras que no estaban en el documento.

Asimismo, se informó que el Decreto Supremo 29308 del 10 de octubre de 2007,que señala las normas para la gestión y ejecución de recursos externos de donación, obliga a que se registren todas las compras y movimientos de los recursos y lamentó que los dineros traspasados a Marcelo Hurtado no fueron registrados.