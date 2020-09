Israel prueba carreteras que cargarán las baterías de vehículos eléctricos mientras circulan

La plataforma de distribución de electricidad instalada a lo largo de una carretera permitirá que los vehículos eléctricos carguen sus baterías mientras se desplazan por ella.

El municipio de Tel Aviv-Yafo ha lanzado un proyecto piloto de carreteras eléctricas inalámbricas mediante las cuales los vehículos cargarán sus baterías a la vez que circulan. El proyecto se lleva a cabo en asociación con la compañía transportista Dan Bus y ElectReon, responsable del sistema de carga, informa la página web del municipio.

La prueba piloto se desarrollará en la carretera entre la estación de tren de la Universidad de Tel Aviv y la terminal Klatzkin en Ramat Aviv. De este tramo de 2 kilómetros, 600 metros corresponden a la nueva carretera eléctrica.

El proyecto piloto permitirá que autobuses eléctricos especialmente equipados, capaces de cargarse directamente desde la infraestructura eléctrica subterránea, viajen por esa ruta. Tras la finalización de las pruebas y la integración de la tecnología dentro de unos dos meses, un autobús eléctrico de Dan Bus comenzará a realizar viajes regulares en esa ruta, transportando a los pasajeros que se dirijan a la Universidad de Tel Aviv.

The city of @TelAviv will start a new pilot program that will enable special #ElectricVehicles to drive in Tel Aviv.

Reporting by @EBYoung10.https://t.co/7e5KlzTd9w

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 21, 2020