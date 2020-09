Issa dice que módulo policial incendiado en Puerto Suárez no cuenta con seguro

Seguridad

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, manifestó que aún no se sabe quién correrá con los gastos de reparación del módulo policial en Puerto Suárez, ya que no cuenta con un seguro, salvo los vehículos de las fuerzas del orden.

“Todavía no tenemos denuncias de las pérdidas realizadas en esta acción violenta. No sabemos quién va a asumir las pérdidas porque no hay seguro al interior del módulo policial. Sí, los vehículos de la Policía están asegurados, pero los otros no sé si contaban con seguro”, dijo Issa a Unitel.

La autoridad de Régimen Interior indicó que aún no hay datos sobre la cuantificación de daños ocasionados en un módulo policial en el municipio de Puerto Suárez, ubicado en el departamento de Santa Cruz.

“Todavía no tengo el dato de la cuantificación de daños en el módulo policial. Sí tenemos algunas personas identificadas porque hay grabaciones cerca del módulo policial y también nos han mandado videos de celulares que estaban filmando el momento que se atacó el módulo policial”, precisó.

El miércoles, las instalaciones de las oficinas de Tránsito fueron incendiadas como forma de protesta, luego de que tres personas fallecieron atropelladas por un policía en presunto estado de ebriedad.

La población reaccionó enardecida contra la instalación policial, luego de que tres personas que fueron atropelladas por un uniformado en aparente estado de ebriedad, perdieron la vida.

Los efectivos de la institución verde olivo fueron rebasados en aquel momento, por lo cual la zona tuvo que ser militarizada para retomar el control de la situación.