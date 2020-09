Jaime Moreno: “Por ahora lo único que pasa por mi cabeza es mi recuperación, después habrá tiempo para ver qué pasa”

Jaime Moreno no la pasa bien por estos días. El exdelantero de la selección boliviana de fútbol sufrió un accidente en el ojo izquierdo, hace un mes y medio, mientras jugaba golf en Washington y hasta la fecha aún no recupera la visión en el ojo afectado.

El cruceño, que radica hace mucho tiempo en Virginia (EEUU), fue operado de inmediato para que no pierda el ojo y estuvo varios días internado en una clínica. Ahora guarda reposo en su domicilio y se espera que su cuadro mejore para que se le practique otra operación y pueda recuperar la vista.

Moreno tuvo una carrera exitosa en el DC United, equipo de la MLS, con el que ganó muchos títulos y fue su goleador varias temporadas. Llegó incluso a ser el máximo artillero histórico de la MLS hasta septiembre de 2011, con 133 goles, ahora ocupa el cuarto lugar después del jamaicano Jeff Cunningham y de los estadounidenses Chris Wondolowski y Landon Donovan.

Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la MLS, además es el segundo jugador con mayor asistencias, con 102 pases gol, y por eso es todo un ídolo en el país del norte.

Apenas se conoció la noticia de su accidente, sus amigos en EEUU y en Bolivia le hicieron llegar su apoyo moral y se pusieron en movimiento para organizar una rifa para recaudar fondos y ayudarle a paliar los gastos que ha originado su desgracia.

La rifa será el 6 de septiembre (16:00), en Virginia, en Casa de Campo, y se transmitirá por el Facebook de Óscar Zambrana, propietario del local y presidente de la barra del DC United.

El número tiene un costo de 10 dólares y se lo adquiere llamando a los números de WhastApp 239-692-4786 (Pablo Leaños, en Naples), 954-696-1533 (Orlando Durán, en Virginia), 571-239-1138 (Óscar Zambrana, en Virginia), 571-594-3819 (Óscar Zambrana, en Virginia) y 614-377-3993 (Hugo Égüez, en New Jersey). Los organizadores aclaran que los números se los pueden comprar desde cualquier parte del mundo.

Se sortearán más de 30 poleras, entre ellas las que donaron los jugadores de los 14 clubes del fútbol profesional boliviano, las que utilizaron los mundialistas de 1994, una polera de River Plate que hizo llegar su DT Marcelo Gallardo, la camiseta de Boca que defendió Milton Melgar, entre otras. La polera actual de la selección se rifará y también habrá para adquirirla directamente.

Pese a que se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida, Jaime Moreno dijo sentirse feliz por el cariño y el apoyo de la gente.

– Ha pasado un mes y medio desde que sufriste el accidente, ¿Cómo estás?

La verdad es que casi igual, no puedo ver con el ojo izquierdo. Sabemos que la recuperación va a ser bastante lenta, así que haciendo todo lo posible para que el ojo pueda tomar el camino que se necesita para recuperar mi vista.

– ¿Cuál es el último diagnóstico que te dieron los médicos?

Siguen sin darme un pronóstico, porque hay mucha sangre, no pueden entrar y mirar qué es lo que pasa, necesitan más tiempo para poder realizar la operación.

– Tras la primera cirugía, inicialmente se dijo que después de unos 45 días tendrías que ser operado nuevamente y ya se cumplió ese tiempo…

Eso quedó en duda y vamos a tener que esperar un poco más de tiempo. Como te digo, la hemorragia en el ojo continúa, hay bastante sangre, entonces eso va a tomar un poco más de tiempo, por lo visto.

– ¿Qué tanto te ha afectado esto en tus actividades?

Totalmente. Nunca he estado en esta situación, ahora dependo mucho de mis hijos, porque quiero ir a algún lugar, por lo menos para salir un rato, pero no puedo conducir así que estoy completamente inactivo en casa, recuperándome y nada más, esperando volver a mis actividades normales pronto.

– Ante el cuadro que presentas, ¿sos optimista?

Sí, por supuesto. Al principio no fue fácil, pero con la ayuda de todo el mundo, de toda la gente que se ha unido a la campaña y que me están apoyando moralmente y económicamente ha sido vital para mi proceso de recuperación. Sobre todo el apoyo emocional, mental y espiritual me ha servido mucho para estar más tranquilo y pensar en que todo esto va a pasar.

– Has generado todo un movimiento entre tus excompañeros y nuestros compatriotas en EEUU y en Bolivia…

Así es, a veces tiene que pasar una desgracia para que la gente se movilice, pero destaco sobre todo el cariño que me han mostrado tanto en Bolivia como acá (EEUU), todo ha sido impresionante y siempre voy a estar agradecido con esa gente. El movimiento que se generó en Bolivia me sorprendió, porque yo jugué pocos años en mi país, aunque lo hice varias veces con la selección, pero la nueva camada no me conocía; sin embargo, la respuesta ha sido impresionante y estoy feliz. En esta situación uno se da cuenta que las cosas las hice bien en su momento, me refiero a cuando jugaba al fútbol.

– ¿La Federación Boliviana de Fútbol tomó contacto con tu persona?

Me llamaron al principio, pero sé que ha habido problemas en la federación y me imagino que por eso ya no se volvieron a poner en contacto conmigo.

– Y de los clubes en los que jugaste, ¿te llamaron?

No, de los clubes no se han comunicado conmigo, pero te digo que para mí ha sido muy importante el apoyo que he tenido tanto en Bolivia como acá (EEUU), por eso no me canso de repetir que eso me pone feliz, creo que ese tipo de apoyo no se había visto nunca antes.

-¿Tu familia en EEUU y en Bolivia cómo han asimilado tu accidente?

Acá (EEUU) con tranquilidad, ya que mi familia es el soporte de mi recuperación, y mis seres queridos en Bolivia igual, ellos están en grupos de oración y la verdad es que todo eso es sorprendente. Mucha gente me pone en sus oraciones, todo el tiempo me mandan mensajes y eso es muy alentador, me da energía, ganas de seguir y feliz por ello.

– Una vez que te recuperes, ¿qué es lo primero que piensas hacer?

Aun no sé lo que voy a hacer, pero quisiera ir a Bolivia, estar con mis padres, tener la oportunidad de compartir con mucha gente que fue parte de todo este movimiento que han hecho, agradecerles personalmente y ayudar a la gente que lo necesita, porque quiero retribuir todo lo que han hecho por mí, en lo que sea necesario, tanto económico como en lo moral. Quiero estar para toda la gente que me necesite y de ahí veré que me depara el futuro, ya que por el momento la prioridad es recuperarme y eso es lo que tengo que hacer.

– ¿El golf es uno de tus pasatiempos preferidos?

El golf lo practico desde hace mucho tiempo, es un hobby que me encanta, me gusta mucho y lamentablemente lo que me pasó son accidentes que ocurren y que desgraciadamente me paso a mí. Como te dije, ahora mi mente está en recuperarme y volver a ser la persona que era antes.

– ¿Piensas volver a jugar golf?

Si Dios me lo permite sí, porque lo que me pasó fue un accidente y cuántas personas han tenido accidentes haciendo lo que más les gusta. Yo no tengo miedo de volver a jugar golf, simplemente que va a tardar para que eso pase, pero también va a depender de cómo me recupere.

– ¿Cómo fue tu accidente?

La bola con la que yo venía jugando estaba cerca de un carril de cemento por donde pasan los carritos y me tocó golpearla, pero lastimosamente chocó en el cemento y me rebotó al ojo, fue algo increíble, de un millón de posibilidades que se tiene para hacer ese tiro salió justamente ese que me lastimó seriamente la vista.

– ¿Cada cuánto tiempo solías jugar golf?

Tenemos un grupo de amigos que jugábamos seguido. El día que me pasó el accidente era un día normal en Virginia, muy corriente, ya que siempre nos juntábamos para golpear un poco a la bola, no estábamos disputando ningún campeonato, ya que simplemente era jugar por jugar.

– Hablemos de tu profesión, ¿qué pasó con tu carrera de DT?

Estuve vinculado al DC United, pero dejé de trabajar hace bastante tiempo, después estuve en una escuela de fútbol privada y el año pasado, en junio, se me acabó el contrato. Luego me dediqué a algunos negocios, pero mi idea siempre fue volver al fútbol, me aparté un poco del fútbol por otras razones; sin embargo, en mi mente siempre está volver al deporte que más me gusta y que es lo único que sé hacer. Lamentablemente me encuentro con este accidente que va a retrasar todos mis planes.

– Ya entrenaste a juveniles en el DC United y en la selección de EEUU ¿Has pensado en dirigir equipos profesionales?

Tengo licencia de DT, pero no tuve la oportunidad de dirigir equipos profesionales, además me alejé como dos o tres veces del fútbol un poco decepcionado por diferentes motivos, sin embargo, uno siempre vuelve, es como la selección que a veces te desilusiona, pero cuando juega no podés perderte esa clase de partidos. Yo tengo la esperanza de algún día dirigir a un equipo profesional, pero por ahora lo único que pasa por mi cabeza es mi recuperación, después habrá tiempo para ver qué pasa con mi futuro como entrenador.

– A propósito de selección, se vienen las eliminatorias, ¿qué opinas de la Verde?

Se viene una eliminatoria difícil, peor con todo lo que se está viviendo con el tema de la pandemia de coronavirus. No sé nada de cómo se están alistando, pero me imagino que para los jugadores debe ser difícil prepararse de la manera que se necesita para esa clase de competencia. La gente encargada de la selección debe estar trabajando seguramente en ello para que el equipo se entrene y tenga la posibilidad de jugar amistosos.

– Y toca comenzar enfrentando a Brasil y a Argentina…

Los jugadores de esas selecciones han estado en competencia hasta hace poco, otros están jugando y esa es una ventaja muy grande a favor de sus selecciones, por eso y porque tienen buenos futbolistas son equipos grandes. Pero en lo que respecta a Bolivia, esperemos que con todo este descanso que ha habido la gente haya recargado las pilas. Sabemos que es difícil, pero no es imposible.