Juntos baja a toda su plancha y UN apoyará al mejor perfilado

Fuente: Página Siete

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Juntos decidió disolver la alianza que nació en enero pasado, con la que se apuntaló la candidatura de la presidenta Jeanine Añez. Las organizaciones políticas que conformaban esa fuerza optaron por extinguirla y bajar así a toda su plancha de candidatos al Órgano Legislativo.

“Hoy se ha suscrito un documento que establece la disolución de la alianza y que da paso a que ningún candidato ni la candidata a la presidencia ni la vicepresidencia ni senadores ni diputados uninominales vayan a participar en las elecciones”, informó el alcalde Luis Revilla, líder de Sol.Bo.

La extinción de la alianza se suscribió después de una reunión que sostuvieron en la ciudad de La Paz los representantes de los frentes que conformaban Juntos, que son: Unidad Nacional (UN), el Movimiento Social Demócrata (MSD) de Santa Cruz, Sol.Bo de La Paz, y Todos y Unir de Tarija.

Samuel Doria Medina, jefe de UN, informó a Página Siete que “en las próximas horas” harán oficial el trámite ante el Tribunal Supremo Electoral.

La alianza Juntos tuvo casi ocho meses de vida. Nació con el lanzamiento de la candidatura de Añez, el pasado 24 de enero en La Paz, dos meses después de que la mandataria asumiera el mando del país de forma transitoria, después de la renuncia de Evo Morales.

No obstante, faltando un mes para los comicios, Añez, en compañía de todos sus aliados, informó el 17 de septiembre que tomó la decisión de bajar su candidatura en favor de la unidad del bloque anti-MAS, para evitar de que el partido azul y Morales vuelvan al poder.

Tras la disolución, UN anunció que el 18 de octubre apoyará al candidato mejor posicionado, que evite que el partido que lidera Morales retorne al poder. En tanto que Demócratas y Sol.Bo analizarán a quién respaldar.

“(Apoyaremos) al que tenga mejores posibilidades de evitar que el MAS gane, permita el retorno de Evo a la dirección del país y traiga un periodo de revancha y de persecución a los luchadores democráticos”, sostuvo Doria Medina a este medio.

Vladimir Peña, dirigente de Demócratas, informó a este rotativo que lo más probable es que en los próximos cinco días esa agrupación convoque a una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional, para definir a qué frente político y candidato apoyarán. Por el momento -subrayó- no respaldan a nadie.

“No estamos apoyando a ningún candidato al momento. Nuestra declinación no ha sido a cambio de ninguna contraprestación, no ha habido ninguna negociación de por medio. Ahora de cara al 18 de octubre el MDS no ha tomado ninguna decisión”, afirmó.

El domingo, un grupo de jóvenes de Juntos decidieron apoyar a Creemos en un acto en el que se quitaron las poleras verdes y fueron recibidos por dos altos candidatos con “los brazos abiertos”. No obstante, Peña sostuvo que ese fue un “evento fabricado”, con el que se trató de hacer ver que los Demócratas o la alianza Juntos apoyaban a Luis Fernando Camacho.

En tanto, Edwin Herrera, vocero de Sol.Bo, informó a este diario que en los próximos días esa agrupación se reunirá para definir si respalda a algún candidato en las elecciones del 18 de octubre.

“Vamos a ser convocados a reunión de evaluación en los próximos días, así que no puedo anticipar nada respecto de la decisión de Soberanía y Libertad. Tenemos que evaluar de manera colectiva toda esta situación coyuntural”, manifestó.

Revilla, al respecto, afirmó que el apoyo a otro candidato “no es un tema que preocupe a Sol.Bo”, porque está en manos de los otros candidatos lograr la unidad en el voto.

Sobre el futuro de UN, Doria Medina manifestó: “Vamos a continuar luchando por la aplicación de nuestros valores y por nuestros objetivos: un país plenamente democrático, pluralista, con Estado de Derecho, en el que haya múltiples oportunidades económicas a partir del emprendimiento y de una educación moderna, esta es la meta; las demás cuestiones, como las candidaturas, son medios y accidentes”.

Con la disolución de Juntos, quedan siete frentes políticos en carrera electoral: el Movimiento Al Socialismo, Comunidad Ciudadana, Creemos, Libre 21, Pan-Bol, el Frente Para la Victoria y Acción Democrática Nacionalista.