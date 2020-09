Justicia cuestionada por irrespeto a la independencia de poderes y sometimiento al MAS

Fuente: Prensa Juntos

El diputado Alberto Vaca cuestionó este jueves a la justicia boliviana por no respetar la independencia de poderes en el país. Esto, luego de que la Sala Constitucional de La Paz no hubiera definido la habilitación o no como candidato a senador por Cochabamba del expresidente Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina.

La autoridad nacional, remarcó que este año el Tribunal Supremo Electoral descartó la habilitación de Morales, que abandonó el país a finales del 2019, al considerar que no cumple con los requisitos de residencia permanente. “La justicia boliviana sigue sometida a las directrices del MAS. Conminamos a que cualquier juez o magistrado obre de acuerdo a las leyes y a la Constitución porque tarde o temprano pagarán las consecuencias si no son respetuosos de las leyes”, aseveró.

Vaca, manifestó que Morales no tiene posibilidad de ser habilitado como candidato por un tema legal y también por un tema moral, pues aseguró que el exmandatario ordenó el cerco a ciudades, el bloqueo a paso de oxígeno y tiene denuncias por abuso de menores.