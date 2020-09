Kanye West culpó a Dios por su histórica interrupción a Taylor Swift

Según reportes el cantante ha donado más de 50 millones de dólares a organizaciones religiosas

Kanye aseguró que fue Dios quien le ordenó entrar en el escenario y brindar su apoyo a Beyoncé (Foto: Instagram @kanyewestt_official)

Kanye West dio de qué hablar una vez más, ya que reavivó el conflicto que tenía con la cantante Taylor Swift, luego de aquel incidente en los MTV Music Awards en el año 2009. En esta ocasión el cantante dijo que sintió que fue una voluntad divina la que lo hizo interrumpir el discurso de Swift.

Fue en el podcast de Nick Cannon, en donde el rapero dijo que sintió desde el principio, que “Dios le había dicho que el mejor video lo había hecho Beyoncé”, quien competía por el premio con su video “Single Ladies (Put a Ring on It)” por lo que decidió, desde el inicio de la premiación, buscar uno de los asientos delanteros con la intención de intervenir en caso de que no resultara ganador el video de Beyoncé. Así lo dijo Kanye:

Si Dios no hubiera querido que subiera al escenario y dijese que <b>Beyoncé</b> tenía el mejor videoclip del año, no me habría sentado en primera fila. Habría estado al fondo del todo. No hubiera hecho que esa idea [que Taylor ganara el premio al mejor vídeo del año] resultase tan ridícula, porque yo nunca había oído hablar de ella y el ‘Single Ladies’ de Beyoncé sigue siendo uno de los mejores videoclips de la historia