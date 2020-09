La Febad solicita al municipio de Sucre que no quite los terrenos destinados para su kartódromo

El deporte tuerca está en emergencia ante la medida que se plantea realizar en la capital del país con los predios del karting

La Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad) solicitó a Rosario López, alcaldesa del municipio de Sucre, que deje sin efecto la quita de los terrenos cedidos a la Asociación Municipal de Karting (Asokart) de Sucre pues en el mismo se pretende realizar la construcción de un kartódromo.

“Habiendo tomado conocimiento, de la demanda por CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PARTIDA DEL DERECHO DE USUFRUCTO Y EXTENSIÓN DE USU DE ESE DERECHO, contra la Asociación de Karting Sucre, como Presidente de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, debo manifestarle que nos encontramos muy preocupados por tal determinación y solicitamos que deje sin efecto esta demanda”, indica la carta de la Febad enviada a López y firmada por Orlando Careaga Alurralde, presidente de la entidad tuerca en el país.

Agrega que “para el automovilismo deportivo nacional, ha significado un duro trabajo, lograr que los municipios otorguen terrenos para la construcción de kartódromos en el país, sin embargo, ya existen en La Paz, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Oruro y en próximos días será entregado el de Potosí. Sucre es la Capital del Automovilismo Deportivo, por lo que consideramos que sería una lástima dejarla sin un espacio donde niños, jóvenes y mayores puedan practicar este deporte, que es considerado el semillero del automovilismo deportivo, pilotos que hoy compiten con gran éxito a nivel internacional, han sido formados en el Karting”.

La medida del municipio de la capital del país se debe a que en esos predios se pretende construir un cementerio de Covid-19.

Simulacro

El 3 de septiembre la Febad recibió el visto bueno del Gobierno Nacional del protocolo de bioseguridad que presentó para el regreso a las competencias en Bolivia y el siguiente paso que planifica para recibir el permiso respectivo de las carreras es realizar un simulacro en Sucre.

“Junto a la Asociación de Automovilismo de Sucre, estaremos desarrollando un simulacro, aplicando el Protocolo Febad de Bioseguridad, aprobado por las autoridades respectivas. Esta actividad, se realizará el día domingo 13 de septiembre del presente, a horas 9:00 a.m., en los predios de la ex Maltería, frente al ex aeropuerto de Sucre”, indica la carta enviada a los presidentes de las distintas asociaciones de Bolivia.

En este simulacro lo que se pretende es mostrar todos los pasos que se realizarán durante una carrera oficial para que de esa manera se verifique que se puede llevar adelante una competencia automovilística sin poner en peligro la salud de los pilotos, navegantes, mecánicos, dirigentes, entre otros.