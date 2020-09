La IA de IBM Watson dice ser capaz de definir tu personalidad analizando lo que escribes en Twitter: así funciona

IBM lleva años buscando y dando utilidad a su supercomputador Watson, logrando que militares vuelvan a la vida civil, predecir fenómenos naturales o ayudar en Wimbledon a elegir, sin ayuda humana, los mejores highlights del torneo de tenis.

Sin embargo, además de a empresas o investigadores, su inteligencia artificial es capaz de ayudarnos a nosotros, usuarios corrientes de redes sociales. Gracias a su Personality Insights API, Watson es capaz de analizar las palabras que utilizamos al escribir para, según la herramienta de IBM, definir nuestra personalidad.





Esto es lo que podemos esperar del análisis de Watson

Para comenzar el análisis, tendremos que dirigirnos a esta web. En ella, tendremos que ir al apartado su personalidad de Twitter. Al comenzar el proceso, se nos pedirá que iniciemos sesión en Twitter para autorizar a que la IA acceda a todos nuestros mensajes de la red social, algo típico en este tipo de herramintas. Más tarde podremos revocar ese permiso dsde los ajustes de Twitter.

Al terminar el análisis, de 15.226 palabras, ofrece un resumen. En mi caso, acierta parcialmente:

«Usted es desconfiado, excitable y analítico. Usted es una persona que cumple con su deber: toma las reglas y las obligaciones seriamente, aún cuando son inconvenientes. Usted es prudente: piensa cuidadosamente acerca de sus decisiones antes de tomarlas. Y usted es filosófico: está abierto a nuevas ideas, le intrigan y ama explorarlas. Sus elecciones están determinadas por un deseo de eficiencia. Usted es relativamente indiferente con alcanzar el éxito y ser independiente. Toma decisiones sin considerar cómo muestran sus talentos. Y recibe de buena manera que otros dirijan sus actividades».

Diría que no soy desconfiado, aunque sí excitable (pensando que es una mala traducción) y analítico. Mis elecciones sí están a menudo determinadas por un deseo de eficiencia, algo que he llevado mucho a cabo al comprar y en mi época de estudiante. Sin embargo, no soy especialmente prudente ni me es indiferente ser independiente. Por último, sí soy bastante filosófico, quizá demasiado.

Además del resumen, se nos ofrecen una serie de porcentajes en los que se analiza la personalidad, las necesidades y los valores. Creo que en personalidad acierta bastante, en necesidades parcialmente y en valores muy poco. Para ver un gráfico como el de la primera imagen del artículo, hay que hacer click en un enlace que aparece una vez se ha hecho el análisis, llamado «Visualizar los rasgos de la personalidad en forma circular».