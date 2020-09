La importación de diésel sumó $us 8.677 millones por 11 millones de toneladas en 13 años

La Paz, 15 de septiembre (ANF).– Entre 2006 y 2019, las importaciones de diésel sumaron 8.677 millones de dólares, por la compra de casi 11 millones de toneladas, señala un reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2019, las compras externas de diésel tuvieron un crecimiento en el valor y el volumen, en términos porcentuales, de 2% y 3% respectivamente, comparado con 2018.

Al mes de julio de 2020, el 31% del valor importado de diésel provino de Argentina, el 18% desde Chile y el 13% desde Rusia.

Por el modo carretero ingresaron más de 251 mil toneladas de diésel, y por el modo fluvial 80 mil toneladas.

En los 13 años de análisis, la importación del carburante fue a razón de $us 667,4 millones por año. La gestión en la que se importó más diésel en términos de valor fue en 2013 con $us 921 millones, y la compra más reducida ocurrió en 2006 con $us 227 millones.