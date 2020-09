La oración a «Santa Belinda» para conseguir un novio como Christian Nodal

Surgió en las redes sociales una plegaria para atraer el amor verdadero, tal como la cantante lo ha presumido con su flamante romance

Como si fuera una santa posmoderna, diversos usuarios en las redes sociales se han empezado a encomendar Belinda, pues aseguran que con sus favores bien podrían obtener la suerte en el amor que están buscando.

La mediática relación entre Belinda y Christian Nodal ha generado que miles de personas se mantengan al tanto y sigan los pasos de la llamada “pareja del momento”, pues desde que se destapó su romance por la producción del programa La Voz México, el par de tortolitos no ha dejado de soreprender.

Ya sea por la diferencia de edad de 10 años, los lujosos regalos que se han hecho, el viaje en jet privado a las playas de Punta Cana donde celebraron el cumpleaños de la cantante o el hecho de que para sellar su amor ya se hayan tatuado motivos relacionados con su persona, “Nodeli”, como han bautizado a los novios, siguen dando muestras de su amor que no escapa de las polémicas.

Christian Nodal se tatuó parte del rostro de Belinda y causó conmoción (Foto: Instagram belindapop/ nodal)

Memes, comentarios ácidos, críticas y también todo tipo de halagos ya han recibido, incluso las sospechas de que su noviazgo se trata de una estrategia publicitaria que en un inicio habría estado planeada para levantar el rating del reality show en el que participaron como coaches, versión que ambos cantantes se han empeñado en desmentir con declaraciones y múltiples instastories donde lucen muy enamorados y disfrutando de su romance.

Un aspecto que ha llamado la atención es que con sólo un mes de noviazgo, el cantautor sonorense ya se ha hecho tatuar el apócope de Belinda junto a la oreja y también sus ojos en los pectorales, hecho que de inmediato el público relacionó con los tatuajes que Lupillo Rivera y Criss Angel se hicieron cuando estuvieron involucrados con “Beli”.

Por el “milagro” de lograr que muchos hombres caigan a sus pies, incluso mucho más jóvenes que ella, las redes han posicionado a la cantante de temas como En el amor hay que perdonar y Luz sin gravedad como una especie de “patrona del amor”, pues ya surgió el “rezo a Santa Belinda para mantener cerca al hombre amado”.

Santa Belinda, la patrona de los solterones (Foto: Twitter@gabo_molacho)

Se trata de una plegaria para que, en tono de broma, sean concedidos los favores divinos y el amor se mantenga, literalmente, bajo un amarre a su lado para siempre. Haciendo alusión a aspectos controversiales en la vida de la estrella, como los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de los años y a su extraña afición a golpearse en la frente con una manzana hasta reventarla, los cibernautas han hecho gala de su creatividad para encomendarse a ella.

Santa Belinda, ayúdame a pagar las cirugías que me pongan linda. Haz que un hombre se tatúe en mi nombre. Que me estampe en sus cabezas como una manzana, aunque la relación no sea sana. Quiero como tú, todo un ganado enculado