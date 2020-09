La Paz es la que menos se abre a restricciones por la pandemia

Fuente: Página Siete

Pamela Pomacahua / La Paz

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó que La Paz mantenga dos medidas de restricción ante la decisión del posconfinamiento nacional; no obstante, amplió el horario laboral y el del transporte hasta las 20:00. Estas decisiones hacen de La Paz la región que menos se abre a la nueva “normalidad” de la pandemia.

“Nos mantenemos en un punto de inflexión de la meseta porque la cantidad de contagios no muestra un descenso, es decir la tasa de incremento promedio semanal es mayor al 1%. Cuando estemos por debajo del 1% ya podemos pensar en hacer escaladas y la liberación de las medidas”, dijo anoche el alcalde Luis Revilla en una conferencia de prensa.

De esta forma, la primera restricción es mantener la circulación de las personas de acuerdo con la terminación de su número de carnet; la segunda es que este fin de semana no habrá circulación ni de transporte, como ocurre en otras ciudades como Santa Cruz y Cochabamba.

Sin embargo, se extiende la jornada laboral de ocho horas continuas con ingreso y salida escalonada, tal como lo decidió el Gobierno, se amplía el horario del servicio del transporte a las 20:00 hasta el viernes.

Esta determinación se dio luego de que el COED de La Paz analizara el Decreto Supremo 4314 de posconfinamiento.

El director del Sedes Ramiro Narváez argumentó que la tasa es mayor al 1%; una cifra menor a ese rango podría dar pie a una desescalada y reducir nuevos contagios de coronavirus.

“Sigue existiendo una alta tasa de contagios lo que se puede convertir en una mayor cantidad de internados y consecuentemente pueden requerir internación y terapia intensiva. Por lo tanto, es un tema que debemos cuidar porque esto podría repercutir en la mortalidad; en ese sentido, recomendamos mantener medidas de cuarentena en el departamento”, afirmó.

Estas restricciones se mantendrán hasta el lunes 7 de septiembre, día en que se volverá a hacer una evaluación de la situación de casos en La Paz.

Revilla señaló que se deberá postergar durante estos días la posibilidad de reactivar otras actividades económicas como restaurantes y centros de recreación, mientras se trabaja en los protocolos de servicios.

No obstante, dijo que otras actividades deben reactivarse. “Está claro que hay la necesidad de ampliar la jornada laboral. Desde mañana, 1 de septiembre, se retorna al horario de ocho horas, estas se distribuirán en horarios escalonados de ingreso y salida. Incluso más allá del ingreso y salida, el transporte público funcionará hasta las ocho de la noche”, explicó el Alcalde.

Ante el anuncio de mantenerse algunas restricciones, algunos sectores manifestaron su descontento. El secretario ejecutivo de la Central Única de Transporte (CUT) de La Paz Freddy Quispe lamentó la decisión.

Explicó que los choferes son los pocos que hasta el momento cumplieron con todas las medidas de bioseguridad para prestar su servicio, por lo que se determinó llamar a un ampliado de emergencia y tomar acciones.

“Convocaremos a un ampliado de emergencia porque no es bueno que no haya consensuado el Alcalde con nosotros, porque el hombre de base no va a aceptar las medidas y seguro se tomarán otras acciones drásticas”, indicó el dirigente de los choferes.

El transporte libre anunció que hoy sus integrantes realizarán una caravana para pedir la condonación de los impuestos de la gestión 2020. Habrá diferentes puntos de concentración; los transportistas aclararon que no se trata de un paro.

