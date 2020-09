La Paz: Obras para desalojar a una familia causan un derrumbe interior en un inmueble

Sociedad

lunes, 21 de septiembre de 2020 · 13:49

Página Siete Digital

Un inmueble ubicado entre las calles Graneros y Melchor Jiménez, en la zona Max Paredes de la ciudad de La Paz, sufrió un derrumbe interior cuando la dueña de casa intentaba desalojar a una familia.

Yamilkha C., afectada, denunció a Página Siete Digital que a mediodía de este lunes todavía se encuentran dentro la estructura, que sufrió daños por el cambio de una puerta que ordenó la dueña de casa.

Contó que se encuentra encerrada en el lugar con sus tres hijos y que la casa es una donación del Gobierno para el sindicato de vendedores de periódicos y lustradores de zapatos, del cual su abuelo formaba parte hace años.

“A toda costa nos ha querido botar la señora y la pared lo ha debilitado, ha venido a poner una puerta donde están todas mis cosas, todo se ha caído. Y ahora estamos encerrados con mis hijos y no sé qué puedo hacer. Estamos aquí, no hay salida”, manifestó Yamilkha C.

La damnificada precisó que la dueña “ha traído albañiles y el cimiento de la pared lo ha ido debilitando. Ancho era el cimiento y ahora es delgadito” después de los trabajos realizados.

Señaló, además, que tenía una tienda, que era propiedad suya, que fue vaciada por la propietaria del inmueble. “Tenía una tienda, esa tienda me pertenece a mí y la dueña de casa se ha ingresado y lo ha vaciado”, denunció.

Los trabajos de los albañiles que Yamilkha dijo que debilitaron los cimientos.

La mujer declaró que la tienda también se vino abajo «y ahora no podemos salir. Yo estoy con mis tres niños y la señora (dueña de casa) no me deja salir por la otra puerta y no tenemos nada para comer”.