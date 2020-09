La verdadera razón por la que Pablo Alborán hizo pública su orientación sexual

Han pasado tres meses desde que el cantante Pablo Alborán decidió hacer pública su orientación sexual de por medio de un vídeo en sus redes sociales, ahora el cantante español rompió el silencio y reveló por que tomo la decisión de confesar a sus fanáticos que es gay.

En una entrevista con la revista ‘GQ’, Pablo Alborán aclaro las verdaderas razones para confesar su homosexualidad, desmintiendo las especulaciones sobre que todo se trató de un truco publicitario y más bien fue algo improvisado.

Todo ocurrió cuando un fin de semana estuvo en Madrid por trabajo y vio su casa vacía, lo que fue una sensación abrumadora para él, “No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada».

«Volví a casa y de repente dije: ‘Yo quiero construir también’. Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una ‘pillada’. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado”, explicó.

En cuanto a los mensajes que ha recibido, el artista admitió que nunca pensó que tendría tanto apoyo, ni seria testigo de muchas historias de familias y amores que se han acercado gracias a su confesión.

“He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo, he escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo. Han dicho de todo: que sí había amenazas, que sí había una pillada, pero de verdad ¡es que no hay nada!», dijo refiriéndose a las críticas.