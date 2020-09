La Verde confía en ‘darle problemas a Brasil’

Selección. El 8 de octubre visitan a la ‘canarinha’ y el 13 reciben a Argentina.





Fuente: eldia.com.bo

Los jugadores de la selección boliviana ya palpitan el inicio de las Eliminatorias mundialistas, con la confianza de sumar unidades en las primeras fechas del torneo: primero de visitante ante Brasil (8 de octubre) en San Pablo y luego de local frente a Argentina (13/10) en el Hernando Siles. Los seleccionados continúan reforzando sus labores con sesiones técnicas y tácticas.

Confianza plena. «Va a ser un lindo partido, siento que estamos a la altura, pienso que vamos a darle problemas a Brasil y estoy seguro que el grupo va a salir adelante», aseguró el defensor Leonardo Zabala, quien con 18 años, también aspira a ser tomado en cuenta por el entrenador César Farías.

«En lo personal siento que he madurado mucho, por la experiencia de trabajar con mis compañeros, ellos me ayudan a superarme, al igual que el cuerpo técnico, eso me ayuda a crecer», agregó el joven jugador que milita en el Palmeiras de Brasil.

«El objetivo es poder clasificar al Mundial», declaró el lateral Saúl Torrez. Resaltó que «hay un grupo muy sano, se está formando una familia y eso hace que sea más fácil conseguir los objetivos que nos hemos trazado».

El trabajo continúa. La Verde prosiguió con sus trabajos intensos y sostenidos en el estadio Hernando Siles, cuando se hizo un entrenamiento direccionado, dedicado a la definición, luego se realizó un trabajo de simulación de partidos de fútbol, por líneas, intentando agarrar ritmo para lo que puede ser los primeros partidos de eliminatorias.

75 Puesto

Se ubica la selección boliviana en el ranking FIFA. Última selección sedamericana.