“Lamentablemente se hizo viral”, dice el viceministro Issa sobre la difusión de foto de sospechosa de robar a bebé

Fuente: Unitel

Javier Issa informó este viernes que se ha descartado que la mujer cuya foto fue difundida como la sospechosa de haber robado a la bebé Samantha haya cometido este delito, explicó que se la apuntó como responsable de este hecho debido a que tenía algunas características físicas parecidas a las que dio a mamá de la menor desaparecida.

Al ser consultado de por qué se difundió la foto en redes sociales Issa respondió: “Por las características físicas que presentaba esta persona había la posibilidad de que sea la raptora de la bebé Samantha, lamentablemente la foto se hizo viral y no resultó ser la persona que se estaba buscando”, dijo.

“Aparentemente se cometió un error, la mamá de la bebé Samantha dijo que podía ser, luego que no porque está muy afectada. Se mostraron varias fotos y no dubitaba si era o no y luego dijo que no era”, señaló Issa.

La autoridad explicó que se están haciendo todos los esfuerzos para dar con la bebé Samantha y que continúan los operativos en distintos lugares del país y la frontera.