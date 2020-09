Lanchipa: No se podrá extraditar a Evo hasta no cambiar la tipificación de delitos

Nacional

miércoles, 30 de septiembre de 2020 · 12:21

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, declaró este miércoles que no se podrá llevar a cabo el proceso contra Evo Morales por el delito de sedición, debido a que éste es considerado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), como un delito de “orden político”.

La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que no se logrará la extradición del exmandatario hasta que no se levante la tipificación de la figura legal señalada en la transcripción remitida a la policía internacional.

“En la transcripción no se puede suprimir ningún delito, y cuando se incorpora la figura de sedición, como en el caso de referencia, Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y la Interpol nos hace conocer la respuesta que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante esa tipificación”, aseveró Lanchipa.

Por lo tanto, el fiscal general señaló que “no hemos cometido ningún error, hemos transcrito tal cual los delitos por los cuales se está investigando (al expresidente Morales)”

El exmandatario se encuentra refugiado en Argentina y es investigado por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento e incitación pública a delinquir, entre otros.

En noviembre de 2019 y tras su renuncia, se filtró un audio en el que el dirigente cocalero Faustino Yucra sostiene una conversación con el expresidente, en la que éste ordena al dirigente “cercar ciudades” para que “no entre comida”.

El audio fue sometido a peritajes, los cuales determinaron que es “altamente probable” que se trate de la voz del exjefe de Estado.