Las 13 mejores series de no ficción inspiradas en hechos reales que puedes ver en Netflix y HBO

La no ficción. Ese término que engloba lo que antaño era puramente documental pero que ahora, en tiempos de «terror elevado«, nos llena la boca a la hora de referirnos a ese estilo audiovisual. O eso creemos, porque parece que nadie tiene realmente claro qué es la «no ficción».

Increíble pero cierto

La literatura ha visto como el género de no ficción empezaba a moverse en el terreno del audiovisual de divulgación y documental, porque si antes decíamos «Nápoles» y ahora lo que se lleva es decir «Nápoli», por qué no vamos a llamar serie de no ficción a las que hasta hace dos días conocíamos como series documentales.

Con el crecimiento de las plataformas y la variedad de oferta que proponen, recordar algunos hechos semi-enterrados en la memoria colectiva o poner patas arriba el legado de algún ricachón con secretos oscuros ha devuelto al género documental no ficción televisivo a lo más alto. Por eso desde aquí recomiendo algunas de las mejores series de no ficción que puedes ver en Netflix y HBO.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy

Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia de los Estados Unidos, por lo que también se trata de un «icono» de la cultura pop. Justo cuando creíamos saber la totalidad de las hazañas de este sociópata, esta excelente serie de no ficción de Joe Berlinger logra encontrar un nuevo ángulo en la historia del descenso de Bundy a la locura.

A través de grabaciones confesionales, testimonios de víctimas y reportajes de investigación, la serie muestra cómo Bundy, un hombre blanco atractivo y educado, fue capaz de engañar a tantas personas durante tanto tiempo mientras iba asesinando a jóvenes mujeres en el camino. Lo que es aún más interesante de esta serie es que, si bien explora cómo los crímenes de Bundy lo convirtieron en un ídolo para algunos, también hace justicia a sus víctimas, detalla las historias tras ellas y entrevista a sus familiares.

Wild Wild Country

Esta serie de no ficción de Netflix ha inspirado muchas parodias desde su estreno, pero el tema de la serie es mucho menos divertido. El trabajo de Chapman Way y Maclain Way pinta un retrato del controvertido gurú indio Bhagwan Shree Rajneesh (Osho), quien se convirtió en un dios para su legión de seguidores durante los años 70.

Junto con la ayuda de su asistente, Ma Anand Sheela, creó una comunidad con sus seguidores en Oregon a principios de los años 80, provocando un escándalo que incluyó una intoxicación masiva y el intento de asesinato de un abogado estadounidense.

El proyecto Williamson (The Innocent Man)

Una mujer joven es asesinada. Un hombre es acusado de su asesinato, a pesar de que insiste en que es inocente. Los intentos de exonerarlo revelan realidades complicadas sobre la corrupción policial y el grado en que las pruebas pueden ser manipuladas en aras de cerrar un caso.

‘El proyecto Williamson’, la (pen)última incorporación a la biblioteca de true crimes de no ficción de Netflix, se basa en el primer libro de no ficción de John Grisham.

The Keepers

‘The Keepers’ es otro true crime de no ficción original de Netflix en la línea de su popular aunque algo desgastado ‘Making A Murderer’. Centrada inicialmente en el asesinato de la maestra católica de secundaria, la hermana Cathy Cesnik, la serie lleva a los espectadores por un camino sorprendentemente oscuro hacia un mundo de abuso sexual perpetrado por quienes dirigían la Escuela Secundaria Archbishop Keough en la década de los 60 junto a otros miembros de la comunidad.

‘The Keepers’ pinta una imagen clara de un sistema que ha permitido que hombres poderosos se salgan con la suya a través de crímenes horribles contra las mujeres, que fueron sistemáticamente ignorados y pasados por alto cuando intentaron obtener justicia.

Un golpe maestro (Evil Genius)

En plena avalancha de trabajos documentales inspirados en crímenes reales en las plataformas, ‘Un golpe maestro’ destaca entre semejante y atiborrado panorama. Parte de eso se debe a la verdadera incredulidad que provocan los eventos sucedidos en la vida real: la serie explora un atraco a un banco llevado a cabo por un niño con una bomba pegada al pecho.

Gran parte de su funcionamiento se debe al gran trabajo de sus directores, Barbara Schroeder y Trey Borzillieri, quienes logran llegar al fondo de la cuestión de por qué un grupo de delincuentes cometería un crimen así.

En pocas palabras (Explained)

Estas docuseries presentan episodios de entre 15 y 20 minutos, y tiene como objetivo profundizar en temas, preguntas e ideas que a menudo no forman parte del ciclo diario de noticias. Entre los temas cubiertos están el asunto de la criptomoneda, por qué fallan las dietas o el mundo de la música K-pop.

Shot In The Dark

Los fans de la película protagonizada por Jake Gyllenhaal, ‘Nightcrawler‘, podrían estar interesados en esta serie de no ficción que sigue a tres freelancers rivales en Los Ángeles mientras recorren la ciudad con los escáneres de la policía como emisora de radio, en busca de accidentes y crímenes que potencialmente puedan servir para vender imágenes a los canales de noticias locales.

Tan inusual e interesante como es el tema, serán los personajes y sus relaciones, a menudo polémicas entre sí, lo que mantendrán la atención del espectador. No está de más advertir que el programa presenta algo de carnicería y la naturaleza explotadora del negocio puede hacerte sentir un poco incómodo.

El caso Alcásser

Uno de los grande mitos oscuros de nuestro país no podía quedarse sin su ración de relato de no ficción para una plataforma. A pesar de enviar alguna señal a aquellos que estuvieron, aprovechándose o no, del caso en su momento, funciona más y mejor como crítica a nuestro sistema de información televisiva nacional.

Exhibit A

Dividida en cuatro episodios, la última serie de no ficción especialista en recrear crímenes reales llega a Netflix con una serie documental provocadora y emocionalmente potente diseñada para deleitar a los fans de este tipo de programas.

Desde oficiales que se ríen de las imágenes de una mujer en apuros a expertos en ADN que se encogen de hombros con indiferencia ante la inexactitud de una serie de pruebas, la serie puede resultar un tanto provocadora y polémica. Sin embargo, estos detalles sirven a su vez para permitirnos una mirada más profunda al mal uso de la evidencia forense.

The Jinx (El gafe)

De Andrew Jarecki y Marc Smerling, nominados al Oscar por ‘Capturing the Friedmans’, ‘The Jinx (El gafe)’ es un examen en seis partes al solitario millonario que sobrevoló una serie de asesinatos durante cuatro décadas.

Robert Durst, descendiente de un imperio inmobiliario de Nueva York, ha sido durante mucho tiempo sospechoso en la notoria desaparición de su esposa, Kathie, en 1982. Se suscitaron más sospechas con el asesinato no resuelto de la amiga de ésta, Susan Berman, que se consideró un testigo clave en la investigación sobre la desaparición de Kathie en 2000, así como el posterior asesinato y desmembramiento de un vecino en Galveston, Texas.

Vice

Un enfoque intrépido y directo en la narración de historias es la marca registrada de «VICE», una innovadora serie en forma de revista de noticias que aborda temas globales que a menudo pasan por alto los medios tradicionales.

Desde rebeliones antigubernamentales hasta focos de actividad terrorista, conflictos y corrupción, ‘VICE’ utiliza un estilo documental «agresivo» para brindar una perspectiva única a los eventos que dan forma a nuestro futuro.

El pionero

‘El pionero‘ arranca fuerte, porque Jesús Gil es mucho más que fútbol, escándalos costeros y surrealistas intervenciones televisivas. Pero, claro, el opio del pueblo , como tal, tiene propiedades narcóticas que provocan amnesia, y entre el tiempo y los balones es posible que no toda la historia de este animal empresarial se mantenga fresca en la memoria de todos los abonados a la plataforma.

Blanqueo para algunos, fiel reflejo de un pasado que no dista mucho del presente para otros, la serie de no ficción de HBO España no dejará a nadie indiferente.

Muerte en León

La primera en dirigirse al terreno de la no ficción nacional se construye sobre uno de los crímenes más particulares de la historia reciente española; el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, a plena luz del día y en la calle. ‘Muerte en León’ utiliza como nexo de unión el juicio contra las tres acusadas, y se propone explicar por qué decidieron cometer ese crimen. Fue tal el impacto de la serie que incluso se rodó un epílogo / secuela, ‘Muerte en León: Caso Cerrado‘.

