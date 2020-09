Las protestas en Hong Kong, entre la pandemia y la represión

Fuente. DW

Los activistas prodemocráticos de Hong Kong han aprovechado el aplazamiento de un año de las elecciones parlamentarias, que debían celebrarse el domingo pasado, para organizar protestas callejeras. Pero se encontraron con miles de policías antidisturbios que detuvieron a casi 300 manifestantes, casi todos sindicados de congregación ilegal. Una mujer fue arrestada por cantar una canción recientemente prohibida, titulada «Libertad para Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo”. La violenta detención de una niña de solo doce años por varios policías fue documentada en video y difundida por el activista Joshua Wong, quien escribió: «En un Estado bajo la ley de seguridad nacional, se puede esperar brutalidad policial, aunque solo vayas de compras».

While buying paint for homework, a 12yo girl was brutally smashed to ground by #hkpolice, after she was terrified and tried to run away. In #policestate under #nationalsecuritylaw, you will face #policebrutality even though you are just going shopping. pic.twitter.com/ePb7euHpel https://t.co/X58gbv6Sjq

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 6, 2020