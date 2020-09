Libre 21 no registra candidatos en 2 departamentos y ADN en 6

Fuente: Página Siete

Erika Segales / La Paz

Al menos dos frentes políticos que pugnan por llegar al poder en los comicios del 18 de octubre no registran una representatividad completa de postulaciones a nivel nacional. De acuerdo con el listado de las candidaturas inscritas el 3 de febrero, la alianza Libre 21 no registró ningún candidato en Beni y Pando, mientras que el partido Acción Democrática Nacionalista (ADN) sólo inscribió postulantes en los departamentos de La Paz, Potosí y Santa Cruz.

Luis Vásquez Villamor, secretario ejecutivo de Libre 21, señaló que el que no lograran registrar ninguna candidatura en dos departamentos y que en otras regiones la inscripción de candidatos sea mínima es el resultado de un problema originado por la confusión que generó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al establecer dos horarios diferentes de inscripción de candidaturas, por dos vías diferentes en el mismo día.

“Nosotros observamos desde un principio que la presentación de listas vía internet no estaba contemplada ni en la ley ni en el calendario electoral. No había ninguna norma o resolución que la sustente; además, no tenía sentido si se presentan las candidaturas físicamente con toda la documentación, para qué se hace una presentación vía internet. Cuando nosotros fuimos a presentar las listas, hubo problemas con el sistema y no querían aceptar las listas de los candidatos que no hubieran sido parte de la primera lista de las 6:00 de la tarde vía internet”, explicó Vásquez.

Del mismo modo, María de la Cruz Bayá, candidata a la presidencia de ADN, indicó a Página Siete que la baja representatividad que tienen a nivel nacional se debe a que la personería jurídica del partido fue devuelta a los delegados el 30 de enero, cuatro días antes del cierre de las inscripciones de candidatos. La presidenciable pidió al TSE que se permita “inscribir candidaturas a nivel de todo el país”.

“En este momento se lleva una reunión de comité político nacional en la ciudad de Santa Cruz, para poder definir algunos aspectos. Creemos que deberíamos marchar todos en igualdad de condiciones, y que en estas elecciones que están en el marco de la excepcionalidad se debería ver los derechos fundamentales para permitir que se pueda inscribir candidaturas a nivel de todo el país”, sostuvo Bayá.

Desde el TSE se explicó que cada organización tenía la posibilidad de presentar 352 candidaturas, pero que no era obligatorio que se llenen todos esos espacios, y que cada organización política tenía la decisión y responsabilidad de ver cuántas candidaturas inscribía y en qué regiones.

La instancia electoral aclaró que los frentes tienen la posibilidad de hacer sustituciones y reemplazos sólo en las candidaturas registradas.

Fernando Arteaga, secretario de Cámara del Órgano Electoral, presentó el pasado 26 de agosto un listado sobre la inscripción de candidaturas que hizo cada organización política a nivel nacional, en el que el MAS logró tener mayor representatividad de postulaciones en todo el país con 352 candidaturas, seguido de Comunidad Ciudadana con 334. Juntos registró 325 candidaturas, Creemos 315, el Frente Para la Victoria 292, Libre 21 284, Pan-Bol 246 y ADN 88, con un total de 2.236 candidatos inscritos.

Analistas ven una crisis política y riesgos

Los analistas políticos Miguel Serrano y Sonia Montaño advierten que la baja representatividad de candidaturas de algunos frentes es el reflejo de la crisis y el deterioro del sistema político; además, señalan que aquello conlleva el riesgo de que estas fuerzas pierdan su personería jurídica.

“Cuando hablamos de una agrupación política que no tiene toda la representación a nivel nacional, se entiende que busca senadurías y diputaciones en territorios que son su fortaleza. Están yendo más para hacer una representación regional y su aspiración para llegar a ser la presidencia no está tan marcada, pero eso significa un riesgo, porque si no consiguen la cantidad de votos a nivel nacional ellos corren el riesgo de perder su personería jurídica”, sostuvo el analista político Serrano.

Por su parte, la socióloga Sonia Montaño manifestó: “El hecho de que un frente político no llegue a tener ni la mitad de representatividad es una fuerza perdida y eso muestra el gran deterioro del sistema político. Eso muestra al partido como si no tuviera una visión de país. Ahí hay una debilidad, no tienen ninguna opción real para llegar a la presidencia, pero insisten en ello, y eso es más un síntoma de la crisis política que hay en el país”.

Los analistas observan que la situación de estos frentes se complica en la etapa de inhabilitación de candidaturas y que posiblemente les sea más difícil cumplir con ciertas reglas que amenazan con dejarlos fuera del proceso electoral, como el cumplimiento de la paridad.

De acuerdo con el calendario electoral, hasta este 3 de septiembre las fuerzas políticas pueden realizar la sustitución de candidaturas por renuncia ante el TSE y los Tribunales Electorales Departamentales. Mientras que la sustitución por causa de inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total puede realizarse ante el Órgano Electoral hasta el 15 de octubre.