Llega Humberto Osorio y se incorpora a la burbuja de Wilstermann

El delantero colombiano Humberto Osorio finalmente llegó a Cochabamba y se incorporó a la concentración que lleva adelante el equipo de Wilstermann en el hotel La Colonia, desde el pasado 5 de agosto.

“Contento de estar acá nuevamente, de poder unirme al equipo y poder entrenar”, aseguró Osorio a los medios que lo recibieron en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba.

El atacante es consciente de que tiene un mes de retraso en relación a sus compañeros en su preparación, pero que hará todo lo posible para recuperar el tiempo perdido.

“Vengo con el mayor ánimo de entrenarme, de ponerme bien, pero estar o no en el partido de la Copa ya no depende de mí”, aseguro el atacante, a tiempo de señalar que jugar en la Libertadores es su sueño. “Es mi sueño jugar en la Copa libertadores, estoy muy motivado, tengo muchas ganas de volver a tocar la pelota, que hace rato no tengo contacto con ella, ni mis compañeros”.

No fue nada fácil el regreso de Osorio a Bolivia, porque después que tuvo que pasar por cinco pruebas Covid, antes de lograr el resultado negativo, tuvo que viajar por tres países antes de llegar a Cochabamba.

“Fue un viaje muy largo, primero tuve que viajar el martes de Cali a Quito vía terrestre. Ahí tuvimos que esperar hasta que nos dieran el paso, pasé la noche allá, para que al día siguiente tome el vuelo a Panamá, después a Brasil, después a Santa Cruz y recién a Cochabamba”, contó Osorio.

Con el delantero colombiano el plantel de Wilstermann finalmente se encuentra completo. El próximo martes 15 de septiembre, desde las 18:15, recibirá en el estadio Félix Capriles al Athletico Paranaense, por la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores.