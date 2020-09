¡Llegamos al Gran Chaco! Con alegría participamos de la caravana en #Villamontes…

...que no se aliará jamás con sus enemigos políticos, y señaló, en esa línea, a Luis Arce (MAS), Carlos Mesa (CC) y Fernando Camacho (Creemos). Al...

...Foto: Ricardo Carvallo Para Luis Arce Catacora, candidato presidencial do Movimiento al Socialismo (MAS) na Bolívia, devido aos protestos e bloqueios... contexto de flagrante da má gestão econômica, a figura de Luis "Lucho" Arce Catacora contrasta fortemente com a do regime golpista e seus aliados. O...

