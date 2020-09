Los hechos apuntan la corrupción del gobierno de facto de #Bolivia. Cambian al P…

...algunos candidatos cómplices que "están dividiendo el voto" y haciendo inservible la lucha de 14 años. Advirtió que si Luis Arce llega a Palacio de... "están dividiendo el voto" y haciendo inservible la lucha de 14 años. Advirtió que si Luis Arce llega a Palacio de Gobierno no van a pasar ni 72 horas...

...genera ni pasión negativa ni pasión positiva. No es rechazado como Luis Arce , pero tampoco los electores lo defienden con toda el alma y se adhieren a él...

...El candidato presidencial de Libre21, Jorge Tuto Quiroga, le recordó este domingo a su adversario político, Luis Arce , del Movimiento Al Socialismo... nuevamente como candidato. "Por eso eres ahora candidato", le dijo Quiroga a Arce . Arce insiste en que no hubo fraude Luis Arce , exministro de Economía...

...objetivo. Acusó al MAS y a su candidato, Luis Arce Catacora , de lanzar promesas irresponsables ante la población. "Lamentablemente, no es viable pagar... visos electorales al mando del candidato de su partido, Luis Arce Catacora . "No puede ser que la promesa de un candidato afecte a 11 millones de...

www.diariodocentrodomundo.com.br | 1 hour ago

...Candidato de Evo Morales pode ganhar eleições na Bolívia no 1º turno Do El País Luis Arce, candidato do Movimento ao...

