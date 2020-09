Mamá de Hanalí Huaycho: «Estoy susceptible, ¿qué pasa si no es él?»

“¿Qué va a pasar si no es él? Yo ya estoy susceptible, como el niño mismo dijo. En qué quedamos nosotros. Yo no puedo decir si era él o no, yo no podía reconocerlo porque era cadáver”, declaró a los medios la madre de la periodista Hanalí Huaycho, Martha Hannover, ayer en el operativo de exhumación de los restos del expolicía, Jorge Clavijo, autor de la muerte de su hija.

La exhumación, organizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de la Fiscalía de La Paz, busca resolver las dudas sobre si ese cadáver corresponde al expolicía.

Al término del operativo en el cementerio Celestial, en la zona sur de La Paz, la madre no ocultó sus dudas sobre el resultado final del nuevo peritaje dispuesto por la Fiscalía a solicitud del Ministerio de Gobierno.

La madre no pudo contener su dolor y se desató en llanto. Expresó sus deseos de que el cuerpo exhumado realmente corresponda al autor. “Lo único que busco es justicia para mi hija”, dijo.

Tras siete años y medio del hecho de sangre, el cadáver será sometido a varias pruebas para confirmar si pertenece o no al uniformado, que también participó del operativo en el hotel Las Américas en 2009.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que de acuerdo al reporte emitido por el Director Nacional del IDIF, Andrés Flores, un equipo multidisciplinario procedió a la exhumación de los presuntos restos óseos de Jorge Clavijo y luego se tomaron placas radiográficas.

Los restos fueron puestos en una bolsa forense y trasladados en el camión a la morgue del IDIF La Paz, bajo cadena de custodia. Al sacar los restos del féretro se observó que el cadáver presenta una esqueletización y descomposición, por lo que se estima que los resultados para determinar si se trata de Clavijo podrían emitirse en cerca a 25 días.

“Se trata de una actuación pública, donde están presentes la familia de la víctima (Hanalí Huaycho) con sus abogados, miembros del Ministerio de Gobierno y otras autoridades. Reiteramos que este trabajo va a ser desarrollado de manera transparente y pública, es decir, que va a estar al acceso de la población y el resultado que tengamos se dará a conocer una vez que concluyan las pericias”, aseguró Lanchipa.

El director del IDIF, Andrés Flores, señaló que es un trabajo muy especializado. Se trata de la obtención de un perfil genético de huesos y se estima que los resultados se conocerán en aproximadamente 25 días de acuerdo al estado de los restos, porque se pretende dar tiempo a los especialistas para que contrasten la información con la del 2013, como del expediente clínico de Clavijo.

Jorge Clavijo, miembro de la Unidad Táctica de Apoyo y Resolución de Crisis (UTARC), mató el 11 de febrero de 2013 a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, con más de 10 puñaladas en frente de su hijo de cinco años. Luego se escapó.

Después de una intensa búsqueda en todo el país, el 3 de marzo de ese mismo año, el teniente Clavijo fue encontrado muerto en una zona de los Yungas. Las pericias de ese entonces indicaban que se suicidó, colgándose de un árbol en el monte. Sin embargo, siempre quedaron dudas de la muerte del policía, por lo que, en los últimos meses, se decidió exhumar el cuerpo para ratificar la identidad.

Anuncian demandas penales

El abogado de la familia de Hanalí Huaycho, Eduardo León, anunció que se pueden generar demandas penales en contra de varios actores en caso de que el cuerpo que será exhumado no corresponda al teniente Jorge Clavijo.

Asimismo, señaló que existen varias personas que podrían ser responsables del caso entre los que nombró al expresidente Evo Morales, al exministro de Gobierno Carlos Romero y funcionarios del IDIF, que estuvieron a cargo de la revisión del cuerpo hallado en los Yungas.

“Pedimos que el trabajo sea responsable y se garantice el trabajo de los peritos”, dijo León.