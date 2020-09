Mamani, de PAN-BOL, no descarta alianzas y dice que llegarán «con lo que se pueda»

El candidato presidencial participó en el ciclo de entrevistas Usted Elige del sistema multimedia CORREO DEL SUR

24/09/2020 07:30 | Sucre/CORREO DEL SUR DIGITAL

CORREO DEL SUR (CS). Las encuestas marcan el ritmo de la etapa preelectoral, tras la renuncia de la presidente Jeanine Añez, PAN-BOL aparece en el último lugar en la intención de voto. Cuál es el futuro de su postulación en base a estas encuestas?

Feliciano Mamani (FM). Lo que hay que tomar en cuenta es que después de este conflicto que tuvimos el año 2019, el 20 de octubre, de las elecciones fraudulentas, la señora Jeanine Añez, después de que Evo Morales abandona el Palacio y viaja a México y Argentina, la señora Añez había jurado devolver la pacificación y convocar a elecciones. En ese entendido, como una decisión orgánica de las cooperativas mineras de Bolivia estoy como ejecutivo, por tanto, somos un partido nuevo, no es como mencionan que somos partidos pequeños. La sigla tiene dos años de vigencia después del trámite de personería jurídica. Como candidato participo por primera vez y vemos las encuestas con partidos o candidatos totalmente conocidos; ellos tuvieron oportunidad de ser autoridades del Estado, pero no se dio oportunidad a gente nueva. Fueron perseguidos, secuestrados, y tenemos esa gran esperanza. Desconocemos cómo se han sacado esas encuestas; tenemos acercamientos con diferentes sectores y suscribimos un acuerdo de integración social con el hermano Santos Ramírez.

CS. Qué opina de sus adversarios políticos, específicamente de Luis Arce (MAS), Carlos Mesa (CC) y Luis Fernando Camacho (Creemos), que, según las encuestas, están en los primeros lugares de la preferencia?

FM. De acuerdo a la CPE, todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir a nuestros gobernantes y ser elegidos. Son candidatos que ya tuvieron la oportunidad de ser del Gobierno y autoridades ministerios, pero sin embargo, aparecen primeros en las encuestas. No sabemos de dónde salen esas encuestas, pero nosotros tenemos la esperanza de salir en estas elecciones. Carlos Mesa tiene también un pasado, el año 2003 fue vicepresidente de Goni Sánchez de Lozada, aquel señor que abandonó el país y se hizo prófugo de la justicia y Carlos Mesa asume la Presidencia por sucesión constitucional. Soy parte de esa lucha de la defensa de la democracia y los recursos naturales. Arce Catacora, lo mismo, él ha sido un hombre que ha manejado los recursos; hay que decir la verdad, las personas que están participando en las elecciones deben saber que somos parte de esa lucha. Hoy por hoy aparecen como candidatos y es como si no tuvieran una cola que pisar pero aparecen como candidatos nuevos .Algo dejaron dañado, especialmente la economía del país.

CS. ¿En caso de tener PAN BOL una bancada parlamentaria, con quién nunca se aliaría y con quién consideraría forjar alianzas?

FM. Aún no se ha pensado en una alianza, pero sin embargo creo que se hará un análisis. Lo que todos queremos, es fuera de nuestras diferencias, desechar lo que es el interés personal y debe primar el interés común de toda la ciudadanía boliviana. Estamos saliendo de un momento crítico después de la crisis y la pandemia que golpea especialmente a los más humildes. Hay que buscar la unidad en el oriente, el valle y el occidente.

CS. Usted es dirigente minero y fue aliado del anterior gobierno del MAS. Cuales son, en su criterio, las tres mayores equivocaciones de ese partido?

FM. Desde el año 2006, estos ex ejecutivos que tuvieron oportunidad de conducir Fedcomin se acordó de una alianza con Evo Morales cuando asume la entonces Presidencia de Bolivia; tuvimos acuerdos en los que quisimos que se responda a las organizaciones sociales que apostaron y confiaron en él, pero uno de los grandes errores que ha pisoteado el Evo Morales en la primera gestión en la elaboración de la Constitución (Política del Estado);fuimos parte de esa lucha para hacer la promulgación, lo primero que ha hecho es pisotearla. El mandato que corresponde de una gestión a un mandato más de una oportunidad de ser ratificado, pero lamentablemente ha convocado a un referéndum en el que Bolivia le dijo no y sin embargo buscó artimañas para continuar. Pese a ello, todavía lo seguíamos apoyando, como persona, como ciudadano de a pie, nunca fui militante, pero vimos que ha traicionado a los dirigentes y a nuestros hermanos que enfrentó con la Policía y los sectores sociales. Tiene una mala intención de perpetuarse en el poder el 20 de octubre de 2019 con el fraude electoral tomando en cuenta que se ha gastado más de 220 millones de bolivianos que hubieran sido de gran utilidad en esta crisis. Son errores que ha cometido el señor Evo Morales, que en una primer gestión sí fue buena, pero lamentablemente la ambición de perpetuarse en el poder hizo que los sectores mineros tomáramos la decisión de romper el pacto que se había suscrito con anteriores dirigentes.

CS. ¿Cómo ve la conflictividad del país tras las elecciones del 18 de octubre? Pensamos en los hechos de Panduro que terminaron en la muerte del ministro Rodolfo Illanes y que derivaron en su aprehensión. Piensa que hay un riesgo del rebrote de los conflictos?

FM. Lo que hay que mirar es lo siguiente: Tenemos que tener esa capacidad de resolver los problemas que se tienen en el país, lo que estamos viviendo una crisis política y lo que podría venir en adelante. De ninguna manera tendríamos nuevamente que estar confrontados entre bolivianos. Tenemos que tener esa capacidad de dialogar, porque de esa manera vamos a resolver los problemas como bolivianos. Lejos de tener solamente un problema en el país, hace que el país vecino ve este conflicto que vivimos en los años anteriores. Queremos ser conciliadores como partido ante cualquier situación que podría haber. Como persona y como candidato no desearía que nuevamente haya un conflicto y un enfrentamiento entre bolivianos. He estado en varios tipos de conflictos con los gobiernos anteriores y los enfrentamientos no traen nada bueno al país. Tengo la esperanza de llegar sanamente a estas elecciones el 18 de octubre y posesionar al próximo gobernante y que pueda gobernar al país, que se merece respeto.

CS. ¿Está en condiciones o ha pensado bajarse de su candidatura para quizás apoyar a otro candidato mejor posicionado?

FM. Somos creo que primeramente personas de lucha, siempre he defendido la democracia, nuestros recursos naturales, por eso estoy como candidato a la presidencia con esa capacidad dirigencial que me brinda esta oportunidad y conocer cómo se puede administrar al país. Ahora si hay esa opción de dejar la candidatura, de ninguna manera, vamos a llegar con lo que se pueda, tenemos sectores sociales que están confiando en nosotros, y abandonar antes del 18 de octubre sería para mí especialmente dejar abandonada esa esperanza en PAN BOL en los nueve departamentos y traicionar a esa confianza que estamos haciendo como partido y como candidato. Tenemos esa esperanza y esa lealtad para nuestro país para que continuemos hasta el 18 de octubre.

CS. Si hay una victoria del MAS y retorna Evo Morales ¿PAN BOL se sentirá responsable de ello?

FM. Mucha gente o contrincantes de la derecha o no hablamos un poco mal de nuestros compatriotas, buscando alguna responsabilidad los de la derecha a los de la izquierda. Los responsables son las personas, en este caso Evo Morales. Si Arce llegara a ser gobierno, de hecho van a querer que vuelva Evo Morales y tendría que volver pero a rendir cuentas y defenderse como ciudadano y exmandatario ante la justicia. Nosotros no demandamos a las personas, tenemos autoridades que seguramente van a hacerse cargo de ello, entonces seguramente vamos a ver después de la elección cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar con los candidatos ganadores en este caso.

