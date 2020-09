Marco Rodríguez: «Ni me interesa de lo que digan o lo que hagan»

Fuente: lostiempos.com

«Fabol (Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia) no está dentro la estructura del fútbol boliviano, no puedo opinar nada de lo que digan ellos, ni me interesa de lo que digan o lo que hagan, nos amenazaron y que ganan ellos», declaró Marco Rodríguez, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, reconocido por el comité ejecutivo.

Ayer Fabol determinó «replegar» a los jugadores de la Selección Nacional que se encuentran concentrados en la ciudad de La Paz si el comité ejecutivo de la FBF no garantice el reinicio del Campeonato Apertura que está paralizado desde el 15 de marzo.

“La Selección está trabajando más de 60 días… A mí me interesa hablar de lo que me interesa”, reiteró Rodríguez en una entrevista realizada por periodistas de radio El Deber.

Mientras surgían las preguntas el dirigente mostró molestia e incomodidad por las consultas que le hacían con referencia a la actual situación que atraviesa el fútbol boliviano que evidencia una marcada división, además se mantiene la pelea por la silla presidencial de la FBF entre Rodríguez y Robert Blanco, ambos con el apoyo de los clubes de la División Profesional y autodenominados G-8 y G-6, respectivamente.

“Ustedes son periodistas deportivos o de conflictos…”, dijo Rodríguez “yo no tengo que salir a cada rato para dar explicaciones”.

Fabol dio plazo hasta este viernes para que la FBF garantice la reanudación del torneo. La Verde debe enfrentar dos partidos de las Eliminatorias. El 9 de octubre visitará a Brasil y el 13 recibirá a Argentina.