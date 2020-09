Mariah Carey dijo que su hermana la drogó y trató de venderla a un proxeneta

Fuente: www.elfarandi.com

La cantante Mariah Carey reveló que su hermana Alison, quien se dedicaba a la prostitución, quiso abusar de ella en el pasado tratando de venderla a un proxeneta.

En una reciente entrevista con la periodista Oprah Winfrey para el programa The Oprah Conversation donde Mariah estaba promocionado su libro de memorias, la compositora y actriz estadounidense explicó que tuvo una infancia difícil, acotando que no tenía el apoyo de su hermana Alison, quien también le hizo pasar por momentos traumáticos.

«Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta«, dijo durante la conversación en donde puso varios detalles sobre su vida a la exposición pública.

Asimismo, dijo que contaba sus traumas de la niñez con el objetivo de «finalmente liberar a esa niña asustada» que hay dentro de ella. Seguidamente también reconoció que sus hermanos siempre han buscado aprovecharse de su fama, y no solo Alison sino su hermano mayor, Morgan, quien le propinó varias palizas durante esos años cuando era un tipo muy violento.

Finalmente, sobre sus divorcios insistió que su matrimonio con el ejecutivo de Sony Music Tommy Mottola no funcionó porqué la trataba como un cajero automático; mientras que con el rapero Nick Cannon «Los egos y las emociones se inflamaron».