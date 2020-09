Mario Cossío anuncia la ruptura de la alianza con Camacho y que su partido no participará en las elecciones nacionales

Fuente: https://ahoradigital.net

El exgobernador Mario Cossío, hace instantes, en conferencia de prensa, informó que la agrupación política que lidera, Camino Al Cambio (CC), se retira de la alianza con Creemos, el partido del exdirigente cívico. Luis Fernando Camacho.

Cossío fue enfático además, en señalar que su partido no participará en las elecciones del próximo 18 de octubre, «para no facilitar» el regreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales, tomando en cuenta, según la ex autoridad, que el voto opositor al masismo se ha fragmentado en varios frentes políticos.

Según el análisis hecho por CC, el MAS tiene un 30% en intención de voto y si la mayoría está fraccionada, llevar adelante unas elecciones es una “estupidez”, enfatizó.

Hay que construir una mayoría victoriosa que esté enmarcada en una agenda democrática, buscando un camino hacia un gobierno sólido, finalizó Cossío.