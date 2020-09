MAS pone condiciones para que Arce asista al mega-debate del 4 de octubre

Fuente: Erbol

El Movimiento al Socialismo (MAS) reiteró este martes las condiciones de no permitir insultos para que su candidato Luis Arce Catacora pueda confirmar su participación en el mega-debate presidencial organizado por varias instituciones de la sociedad para el próximo 4 de octubre en La Paz.

El vocero Sebastián Michel dijo que el MAS puso condiciones que del debate no sea un tema de insultos de ida y de vuelta, de calificaciones y tonterías, sino que se enfoque en lo que a la gente le importa que es salir de la crisis y cómo recuperar su empleo.

En el caso del evento del 4 de octubre, dijo que los organizadores son instituciones respetables y anunció que tomaría una decisión en los próximos días, pero siempre que sea plural, porque eso de debatir sin la mayoría de los candidatos pareciera un acto de soberbia en un momento en que no se puede excluir a nadie, según declaró a la televisión universitaria.

El rector en ejercicio de la UMSA Javier Tapia dijo al mismo medio que tienen la confirmación de los seis candidatos que asistirán al debate y esperan con optimismo que Luis Arce pueda participar.

“Queremos decirle a Sebastián Michel que no tiene razón alguna para preocuparse o para dudar. Ningún candidato va a ser objeto de tratamiento en la línea que señala Sebastián, porque se trata de un debate serio, neutro y no se tiene ninguna intención de favorecer o perjudicar a ninguno de los candidatos”, afirmó.

Recordó que se trata de un debate organizado por instituciones de mucho prestigio, trascendencia y experiencia como la Asociación Nacional de Periodistas y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia que en el pasado siempre organizaron debates con mucha altura y mucha calidad.

Tapia dijo que el debate no será un ring de boxeo y no se aceptará sustitutos de un candidato, ya sea vicepresidente, vocero o jefe campaña, sino se quiere tener la presencia de los candidatos. Afirmó que Luis Arce será bienvenido y tendrá un trato en la línea que ha señala de Sebastián Michel, por tanto, no hay motivo para estar ausente.

“Estamos en un ámbito de mucha seriedad, yo creo que todos los candidatos deben estar presentes. El candidato que no esté presente, por supuesto que eso va a ser una nota absolutamente negativa para él por la adhesión de tantas instituciones y más de 60 medios de comunicación en la transmisión. Creo que el candidato ausente dará una señal muy negativa que no quiere enfrentar a la sociedad, dar a la cara ante la sociedad, que no tiene seguridad institucional respecto de sus propuestas, entonces será la sociedad la que juzgue la ausencia con miras a las elecciones del 18 de octubre”, indicó el rector interino de la UMSA, entidad co-organizadora del debate.

