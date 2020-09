«Mejor al Chapo se lo llevaron a narcojuicio a Nueva York»: Por qué Eugenio Derbez estalló contra José Eduardo

El hijo del famoso comediante compartió un detrás de cámaras de su reality

Aunque ya hace casi un año se estrenó De Viaje con los Derbez, el reality que mostró el lado más íntimo de la familia de Eugenio Derbez, hace unos días José Eduardo, hijo del comediante, compartió un video con algunos momentos detrás de cámaras que evidenciaron la molestia del actor con él por cierto asunto.

Al inicio del video José Eduardo habló, por ejemplo, de lo complicado que resultó el viaje con su familia, y cómo ni siquiera podía desayunar adecuadamente por la urgencia de su papá para cumplir con todas las actividades programadas en el día.

A continuación mostró un fragmento de una conversación entre él, su hermano Vadhir y Eugenio.

El comediante reveló un tema que lo hizo entrar en conflicto con José Eduardo durante un tiempo.“Se aventó dos años sin visitarme en Estados Unidos porque no tenía sus papeles”.

José Eduardo recordó cómo su papá solía estallar contra él cada que hablaban y aún no arreglaba el trámite para viajar a EEUU.

“Cada que podía me marcaba y me decía ´José Eduardo, cómo estás, te extraño mucho, oye ¿ya checaste tus papeles?’. Como que el solito se encabr*naba. (Me decía) ‘arregla tus papeles ching*da madre’, solito se enojaba”.

Según José Eduardo, su padre apenas recordaba la palabra papeles y estallaba en furia, algo que fue secundado por su hermano Vadhir entre bromas.

“Es que no puede ser que en dos años no pueda arreglar sus papeles. No podía entrar a Estados Unidos”, se defendió Derbez de las burlas de sus hijos por su reacción. “Mejor al Chapo se lo llevaron a narcojuicio a Nueva York antes que tú”, añadió el comediante en tono de broma.

El duelo con Aislinn

El comediante y su familia dieron de qué hablar apenas hace unas semanas por un divertido duelo a través de redes sociales.

Primero Aislinn captó a su padre en un momento muy íntimo, mientras tomaba una siesta involuntaria en su casa, al estar revisando su celular.

Aislinn atribuyó a la edad el hecho de que su padre se quedara dormido y compartió el clip en su cuenta de TikTok.

La actriz le hizo un close up a su papá y le preguntó “¿No que estabas trabajando?”. Fue entonces cuando Eugenio abrió los ojos, todavía adormilado y dijo: “Chale, estoy cansado. Déjame en paz, qué estúpida, estoy cansado”.

Aislinn hizo referencia a que a su padre ya se le estaba notando la edad, por lo que él advirtió que habría venganza. “Cuál edad, me voy a vengar de ti, te voy a agarrar dormida para que vean lo que es canela”.

Y la venganza llegó apenas un día después cuando Eugenio captó un agujero en uno de los calcetines de Aislinn.

La actriz se dio cuenta de que su padre estaba grabando un video y le preguntó si se estaba vengando. “Por supuesto que me estoy vengando, para que se te quite”, le respondió. “Pa’ qué oso”, le dijo Aislinn.

“Ayer me agarró dormido y se burló de mí que ya estaba yo anciano porque me quedé dormido”, explicó Derbez a sus seguidores. “Aquí la muerta de hambre que no tiene ni para comprarse unos calcetines, muerta de hambre ya cómprate unos calcetines nuevos”, añadió Eugenio para consumar su venganza.

Fuente: infobae.com