Mesa asegura que no se aliará al MAS en la futura Asamblea Legislativa

El candidato a la presidencia y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, habló de algunos de los temas del momento político: enfatizó que no buscará una alianza con el MAS en la Asamblea Legislativa, señaló que las críticas de la presidenta y candidata son para distraer de graves problemas que tiene el país, entre ellos la corrupción, descartó favorecer la impunidad de casos de corrupción de pasados y actuales gobernantes y ratificó que está dispuesto a debatir con los candidatos pero sobre todo con los que tienen más opciones.

En entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL, Mesa aseguró que de ganar las elecciones no buscará alianzas con el Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa pues lo que está buscando la población es que dicha tienda política no vuelva al poder.

“Yo no veo viable ninguna alianza de ninguna naturaleza con el Movimiento al Socialismo”, afirmó.

Remarcó que la línea de Comunidad Ciudadana es muy clara y se mantiene en la línea inalterable contra Evo Morales y Luis Arce Catacora. “No nos hemos movido en función del oportunismo, en función del sol que mejor calienta”, sostuvo..

“Quien define la unidad del voto es el votante que se inclina por la candidatura que tiene las mejores perspectivas en función de qué estamos enfrentando: la decisión democrática de que no vuelva el Movimiento al Socialismo porque le ha mucho daño en 14 años”, subrayó.

Mesa, sin embargo, no se cerró a alianzas con otras agrupaciones políticas, pero en función en programas, “no basadas en la garantía de impunidad de nadie porque no le corresponde ni al Ejecutivo ni al Legislativo hacerlo”

Consultado de si una alianza legislativa con otro partido implicaría impunidad, Mesa rememoró su planteamiento de “no se puede comenzar un nuevo gobierno con el mismo sistema judicial, (…) se debe respetar la independencia de poderes”.

“Guerra sucia”

Tras ser consultado sobre las críticas en contra suya de parte de la presidenta transitoria Jeanine Añez en actos de gestión de Gobierno,, Mesa respondió que se trata de distracciones para evitar que se hable de los graves problemas del gobierno y presuntos los casos de corrupción durante la administración transitoria.

“La gestión de salud que no ha sido eficiente y que no ha sido positiva en la lucha contra el coronavirus, la crisis económica que no ha tenido respuestas y el nivel estructural de corrupción”, son de acuerdo a

Mesa las causas de los ataques del actual poder transitorio.

El candidato señaló que se trata de “una estrategia que distrae los verdaderos problemas” que Comunidad Ciudadana pretende resolver.

En ese marco, también lamentó que nuevamente la guerra sucia se use contra él como lo hizo el MAS insistentemente en 2019 de manera personal.

“Nosotros lo hemos vivido ya de manera dramática y virulenta (…) enfrentando a Evo Morales sufrimos un embate permanente sostenido y basado en las calumnias, basado en la manipulación, no es algo que vayamos a experimentar por primera vez”, recordó el líder de CC.

Debates

Por otro lado, de vuelta al ámbito electoral, ratificó su voluntad de debatir, recordando que desde que Evo Morales estuvo en el poder se registró una escasez de debates en el panorama electoral boliviano.

Mesa dijo que no tiene problemas para debatir con los demás candidatos, pero aclaró que debe ser sobre todo con los postulantes que tienen más opciones.

“Hemos vivido una sequía de debates desde que Morales llegó a la presidencia del Estado, hacen ya 15 años que no tenemos debates; no podemos vivir en un sistema democrático en el que no haya debate, en el que los candidatos planteen sus ideas”, señaló.

“Creo que los debates que son necesarios. Tiene que hacerse, creo yo, entre los candidatos que tienen verdaderas opciones. Nosotros estamos abiertos a ese criterio de entender que hay candidaturas con mayores posibilidades que tienen que debatir y en ese contexto nuestra abertura es plena y total”, reafirmó.

Fuente: erbol.com.bo