Ministerio causó problemas «a una persona inocente»

El candidato a la vicepresidencia por Juntos Samuel Doria Medina afirmó que la dispersión del voto en el bando contrario al MAS debe ser resuelta por los políticos o por la ciudadanía el día de las elecciones. El candidato, en el programa En Portada de Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales, afirmó que Jeanine Añez es la única garantía de que el próximo Gobierno durará cinco años, en alusión a Carlos Mesa.

Hoy se ha conocido el informe de Human Rights Watch (HRW), que señala que hubo un ataque desproporcionado contra Evo Morales por la Presidenta. ¿Este informe no desfavorece a la candidatura de Añez?

He leído el informe de HRW y mi primera impresión es que han llegado a conclusiones sin tener toda la información. El punto central de este informe es que se pide que no se acuse por terrorismo a Evo Morales. HRW dice que no se puede acusar a una persona sólo por una llamada telefónica, cuando todos sabemos que no fue sólo una llamada telefónica. Se bloquearon caminos, se quiso impedir el ingreso de alimentos y hubo un perjuicio para la población. Creo que es importante que se remita toda la información a HRW para que pueda emitir criterios con base en una información completa. Puede ser que haya habido errores, puede ser que haya habido un exceso.

Cuándo dice que puede haber errores, ¿a cuáles se refiere?

Por ejemplo, perseguir a la empleada de Juan Ramón Quintana, al mensajero del señor Carlos Romero, me pareció absurdo. Los que cometieron varios delitos eran Quintana y Romero. A su mensajero le instruyeron que lleve una carta o dinero. Eso no era para detenerlo. Pero corrigieron. Por ejemplo ayer, en el caso del secuestro de Samantha, las autoridades del Ministerio de Gobierno fueron muy categóricas al acusar a una mujer, y cuando se investigó se dieron cuenta de que se habían equivocado. Se tuvieron que disculpar, pero obviamente le han causado problemas a una persona inocente.

Usted, don Samuel, se califica como un hombre desprendido, ¿no cree que es momento de otro desprendimiento para evitar que el MAS vuelva el poder?

Es importante tener en cuenta que las encuestas que hemos conocido los últimos días son la fotografía de cómo se inicia la carrera. La campaña recién está comenzando y todavía no se ha comenzado la campaña en medios de comunicación. Usted me está hablando como que la elección fuera de aquí a una semana.

En segundo lugar, creo que todo el país ha tenido la gran oportunidad de poder ver qué es lo que hacen los candidatos ante una situación complicada. En el mes de agosto, cuando el país estaba bloqueado, cuando los masistas impedían que el oxígeno llegue a los enfermos, ¿qué es lo que han hecho? La mitad del país le pedía que renuncie, la otra mitad le pedía que saque a las Fuerzas Armadas, pero Jeanine ha tenido la fortaleza para resolver ese conflicto sin disparar un tiro.

Se ha podido ver cómo el señor Carlos Mesa, que pedía diálogo en redes sociales, cuando la Presidenta llamó al diálogo el 9 de agosto, el señor Mesa desapareció. Entonces, hemos tenido la gran oportunidad de ver quién puede ganar no sólo la elección, sino enfrentar los conflictos.

Su opinión sobre el video en el que apoya a Carlos Mesa…

Esa grabación es de hace un año y tenía un contexto muy diferente. Es bueno recordar que en noviembre de 2018 yo dije “voy a apoyar al que esté mejor posicionado en el último mes” y cumplí mi palabra. En segundo lugar, no era un apoyo estratégico, sino un apoyo táctico a Mesa, porque en ese momento él podía llegar a forzar la segunda vuelta.

Entonces, ahora es muy diferente a lo que era el año pasado, cuando había que llegar a una segunda vuelta. El año 2020 necesitamos elegir a una presidenta que no sólo tenga votos y eventualmente gane en primera o segunda vuelta, sino que pueda gobernar los próximos cinco años, y el señor Mesa no cumple ese requisito, porque sabemos que tiene la costumbre de renunciar cuando hay conflictos, y por eso yo apoyo a Jeanine porque considero que ella es la persona que le hará frente al MAS y gobernará los próximos cinco años.

Se ve una oposición más dispersa aún que en 2019, y parece justificarse una unidad para enfrentar al MAS. ¿Qué opina?

El desafío que se tiene en estas cinco semanas es ver la forma de que ese voto no sea disperso, porque hay el riesgo de que esa dispersión favorezca al MAS. Pero si los políticos no son capaces de encontrar esa solución, la población es la que con su voto va a concentrar la votación.

Nuestros lectores pueden acceder a la entrevista de En Portada en Facebook de Página Siete, en el enlace: n9.cl/5hkd