Ministro Arias exige al directorio de la CNS atender las demandas de las enfermeras y médicos.

# La Paz. Min. Obras Públicas exige a la gerencia y directorio de la CNS atender sus demandas de las enfermeras y… Posted by RED Gigavision on Friday, September 11, 2020





Fuente: Gigavisión

El ministro de Obras Públicas Iván Arias, pidió al directorio y gerencia de la CNS a que en un plazo corto, atiendan las demandas de las enfermeras y médicos que están en una huelga de brazos caídos en demanda de un nivel salarial que corresponda a la formación profesional de las enfermeras.

Arias, dijo que no puede ser que no se les pague sus salarios y que hasta la fecha desde hace 3 meses que no se les da sus contratos a los médicos.

«Como parte del COED hicimos conocer nuestras quejas al Ministerio de Salud para que de una solución inmediata a esta situación, no podemos tener a las enfermeras sin pago», dijo Arias.