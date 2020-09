Ministro Marinkovic: Decreto supremo sobre ELFEC no causará daño económico al Estado

Fuente: Gigavisión

El ministro de Economía y Finanzas Públicas Branko Marinkovic, dijo que fue una especulación el tema del Decreto Supremo 4346, sobre la devolución de las acciones de ELFEC que supuestamente no firmó el exministro Óscar Ortíz. Marinkovic, manifestó que la firma del Decreto Supremo 4346 sobre ELFEC no causará ningún tipo de daño económico al Estado y que su Ministerio no lo permitirá.

Asimismo, Marinkovic dijo que «no hay privatización de Elfec, nunca se pagó, el Gobierno lamentablemente no pagó, dijo la autoridad. Agregó que ELFEC, hizo una nacionalización ficticia pero nunca pago a las empresas a las que les quitó Elfec.