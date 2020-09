Murillo asegura que volverá al país el fin de semana: «no tengo por qué escaparme»

Tras la polémica que surgió por su viaje a Estados Unidos en misión oficial, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que volverá al país el fin de semana y que no tiene porqué escaparse del país.

Murillo respondió así a Evo Morales, quien mediante Twitter se refirió al viaje del Ministro y preguntó: “¿Será para someterse a las políticas de saqueo, conspirar contra el proceso electoral o para preparar su fuga?”.

“No tengo por qué escaparme a ninguna parte. En este momento yo me encuentro en Washington. He venido a cumplir una misión oficial, misión que estaba comprometida, teníamos ya reuniones comprometidas en la Casa Blanca, en la OEA con el señor Almagro, una serie de reuniones”, dijo Murillo en entrevistado en el programa Noche a Noche.

“Yo estoy acá estoy trabajando, tengo un montón de reuniones, tengo montón de trabajo hasta el día viernes y el fin de semana estaré volviendo a Bolivia, porque primero que yo no le debo nada a la justicia y yo no le debo nada a nadie, y no tengo por qué estar escapándome ni estar buscando políticas en Estados Unidos”, agregó,

Señaló que incluso debía viajar junto a Branko Marinkovic, pero que este se quedó en Bolivia al asumir el Ministerio de Economía.

El Ministro ya se reunió este martes con Luis Almagro y manifestó, mediante Twitter, que el secretario general de la OEA “se compromete reforzar veedores para elecciones”.

Respecto a la reunión que sostendrá en la Casa Blanca, indicó que se tratará temas de seguridad de Estado. “Hay varias cosas que necesitamos coordinar y ese es mi trabajo, yo me ocupo de la seguridad interna del Estado boliviano”, detalló.

A Evo Morales, Murillo le dijo que durante el gobierno transitorio no hubo injerencia de otro país, tal como se registró en los 14 años de mandato del MAS en que –según el Ministro- gobernaban cubanos y venezolanos.

“Hasta la seguridad de él (Evo Morales) era cubana y venezolana. La seguridad de la presidenta (Jeanine Añez) es la Policía Nacional boliviana y las Fuerzas Armadas de la nación, absolutamente boliviana, 100% nacionales”, enfatizó.