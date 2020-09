“Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad” …

...madre de todas las batallas. _Usted adelantó hace dos meses que el MAS no aceptaría su derrota ¿Usted cree que la declaración de Luis Arce de que... lamentablemente su candidato, su muchacho Luis Arce , está yendo por el mismo camino, cosa que no está haciendo David Choquehuanca , quien es un indígena...

eju.tv | 15 hours ago

...LUIS ARCE DICE QUE ASISTIRÁ A DEBATE 4 OCTUBRE El candidato Luis Arce pese a decir que no recuerda la fecha, el lugar… Posted by RED Gigavision on... Sunday, September 27, 2020 Fuente: Gigavisión, Detrás de la Verdad El candidato por el MAS, Luis Arce dijo que pese a no recuerda la fecha, el...

