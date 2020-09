Nadie se mueve de la Verde

La tranquilidad volvió a la selección nacional ayer luego de que The Strongest diera marcha atrás en su decisión de que sus 11 jugadores que están concentrados con la Verde se pongan a las órdenes de Alberto Illanes para iniciar la pretemporada. Los 31 convocados por el DT César Farías vienen trabajando desde hace 29 días para visitar a Brasil, el 9 de octubre, y recibir a Argentina, el 13 del mismo mes, por las primeras dos fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

Tras el pedido de su club, los jugadores del Tigre comenzaron a realizar gestiones ante los dirigentes y cuerpo técnico para quedarse concentrados y así no se perjudiquen ellos ni la selección. También corría riesgo la concentración pues si The Strongest no cambiaba de parecer, otros clubes que tienen convocados, harían lo propio cediéndolos con 10 días de anticipación para el debut en las eliminatorias, tal como obliga la FIFA.

Los jugadores atigrados que están concentrados, desde el 17 de agosto (van 25 días de trabajo en Santa Cruz y cuatro en La Paz), son los defensores Álex Arano, Saúl Torres, Gabriel Valverde, José Sagredo y Luis Eduardo Demiquel; y los volantes Rudy Cardozo, Jhasmani Campos, Franz Gonzales, Raúl Castro, Diego Wayar y Carlos Enrique Áñez.

De los 31 convocados saldrá el equipo que visitará a Brasil, en busca de sorprender a una de las mejores selecciones del planeta. La base del onceno que recibirá a Argentina se formará de la lista de 25, de Wilstermann y Bolívar, que se integrarán cuando falten 10 días para el debut por eliminatorias. Estos futbolistas llegarán en ritmo pues competirán con sus equipos en la Copa Libertadores.

A las dos selecciones se sumarán los legionarios bolivianos que puedan viajar a Bolivia, entre ellos Marcelo Martins, del Cruzeiro de Brasil; Jaume Cuéllar, del SPAL de Italia; y Boris Céspedes, del Servette de Suiza. Alejandro Chumacero, del Puebla de México, y Danny Bejarano, del Lamia FC de Grecia, también figuran entre los que tienen posibilidades de ser convocados.