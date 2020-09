Netflix lanza el tráiler y fecha de estreno de la nueva serie del creador de ‘Sexo en Nueva York’

Darren Star, creador de la icónica ‘Sexo en Nueva York‘ (‘Sex and the City’) y la no tanto ‘Younger’, tiene nueva serie en Netflix. Se titula ‘Emily en París’ (‘Emily in Paris’) y se estrenará el próximo 2 de octubre, tal y como ha desvelado su primer tráiler.

Lily Collins, ganadora del Globo de oro por ‘La excepción de la regla‘ se transforma en Emily, una ambiciosa veinteañera que consigue el trabajo de sus sueños en París renovando la estrategia de redes sociales de una lujosa empresa de marketing. Una carrera que intentará compaginar con una nueva vida, con nuevos amigos y amores.

En el reparto de la serie se encuentran Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Brtuno Gouery, Kate Walsh, William Abadie y Arnaud Viard.

He de reconocer que, a priori, este avance me ha dejado tibio. No sé si es porque aparentemente no se atisba un gran conflicto más allá de «diferencia cultural». pero encuentro poco aliciente en esta historia. Por otro lado, ‘Emily en París’ parece que nos lleva a lo que más le gusta a Darren Star: glamour, toque de lujo y romances. A ver el resultado.