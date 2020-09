No encuentran terapia intensiva para los tres niños que fueron atropellados en La Paz

Sociedad

martes, 1 de septiembre de 2020 · 22:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Tres niños de 13, 11 y seis años fueron embestidos por un motorizado este martes en horas de la mañana en La Paz, cuando se dirigían en su bicicleta a ayudar a su madre en la venta. Los menores fueron trasladados en estado grave a la clínica Rengel en la plaza España, sin embargo hasta el momento no pueden ser intervenidos quirúrgicamente a falta de un lugar en terapia intensiva y equipos especiales para la atención pediátrica.

“Fueron valorados por el servicio de neurocirugía y los menores necesitan una cirugía con relativa urgencia ya que ha habido mayor deterioro. Lastimosamente en la clínica no contamos con espacio en quirófano para la cirugía y la complejidad de los niños también demanda mayor atención, por lo que es bastante necesario encontrar un hospital”, comunicó en horas de la noche, uno de los médicos de la clínica Rengel a ATB.

Los niños de 13 y 11 años revisten mayor gravedad, sin embargo es posible que la niña de seis años también necesite ser internada en una unidad de terapia intensiva y sea sometida a una operación. Todos tienen daño en el cráneo y en otros lugares del cuerpo.

En la clínica se les atendió de manera primaria pero debido a problemas de equipos especializados y espacio no es posible que sean atendidos en terapia intensiva, ya que además no cuentan con instrumentos pediátricos. También se comunicó que presuntamente en el Hospital del Niño no hay espacio.

La madre y el hermano de los niños se hicieron presentes en la clínica en horas de la noche, luego de ser anoticiados del hecho, al parecer los menores se dirigían a recoger elementos para la venta que tiene la madre.

“Tuve la oportunidad de atender este grave accidente, del que resultaron heridos tres niños de 13 Sergio, de 11 NN, de 6 Pamela, quiénes estaban a bordo en una bicicleta color negra Winchi, tipo Cross, los niños fueron trasladados a Clínica Rengel en Plaza España, por la gravedad de sus lesiones ahora necesitan con suma urgencia entrar a quirófano, pero los padres no pudieron ser informados y por lo tanto no se cuenta con la autorización (Sic)”, comunicaba en horas de la mañana, Freddy Medinacelli, quien dio a conocer el hecho a través de redes sociales.

Por el momento no se conoce la placa del motorizado que atropelló a los menores, el conductor se dio a la fuga sin haber auxiliado a las víctimas.