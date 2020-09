No es Marte, es California: el cielo de San Francisco se tiñó de naranja por los incendios forestales

Las redes sociales se llenaron de fotos del inusual paisaje. Mucha gente lamentó que las cámaras de sus teléfonos móviles no captaban con precisión los tonos dorados. Se emitieron advertencias sobre la calidad del aire en todo el noroeste del Pacífico

Los residentes en las ciudades del Oeste de EEUU, en especial San Francisco, despertaron este miércoles con unas imponentes nubes de humo en el aire que tiñeron el cielo de un espeluznante brillo naranja y que mantuvieron las luces de las calles iluminadas hasta el mediodía; todo ello gracias a la peor temporada de incendios forestales registrada en California hasta la fecha.

“Son más de las 9 de la mañana y todavía no hay señales del sol”, tuiteó la división Golden Gate de la Patrulla de Carreteras de California, instando a los conductores a encender sus faros y a reducir la velocidad.

El reportero David Ingram subió a Twitter esta imagen que captó desde una ventana de su hogar en San Francisco

Las redes sociales estaban llenas de fotos del inusual cielo y mucha gente se quejaba de que las cámaras de sus móviles no captaban con precisión los tonos dorados. “Nunca he visto el cielo de San Francisco con este aspecto en los casi 20 años que he vivido aquí. Parece una escena de Marte”, escribió una usuaria de Twitter.

A pesar de los cielos presagiadores, había poco olor a humo y el índice de calidad del aire no alcanzaba niveles insalubres. Esto se debe a que la niebla a la deriva del Océano Pacífico estaba atrapada entre el humo y la superficie. Mientras tanto, las partículas de humo por encima de la capa marina sólo permitían que la luz amarilla-naranja-roja llegara a la superficie, dijo Ralph Borrmann, un portavoz del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área de la Bahía.

Un grupo de personas en el Dolores Park bajo un cielo anaranjado oscurecido por el humo de los incendios forestales el 9 de septiembre de 2020. REUTERS/Stephen Lam

Borrmann dijo que se esperaba que las condiciones se mantuvieran hasta el viernes; para entonces el distrito espera emitir su 25ª alerta consecutiva de “Spare The Air” que requiere que los residentes reduzcan la contaminación – el tramo más largo desde que el programa comenzó en 1991.

La racha anterior fue una alerta de 14 días emitida en el 2018 cuando el área de la bahía fue asfixiada por el humo de un incendio que devastó el pueblo de Paradise y mató a 85 personas.

El centro de San Francisco visto desde el Dolores Park este miércoles REUTERS/Stephen Lam

Esta vez, los fuertes vientos del norte y noreste empujaron el humo de los devastadores incendios forestales de Oregon y el estado de Washington a elevaciones más bajas, dijo Roger Gass, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional del Área de la Bahía.

“La gran cantidad de humo, las múltiples capas de humo sobre nosotros en la atmósfera se están combinando para oscurecer nuestro cielo”, dijo.

Los cielos oscurecidos también impidieron que la empresa de servicios públicos más grande de California, Pacific Gas & Electric, realizara algunas inspecciones aéreas necesarias para restaurar la energía a unos 167.000 clientes debido a la mala visibilidad, dijo el portavoz Jeff Smith. La energía fue cortada proactivamente el lunes en un esfuerzo por prevenir los incendios forestales en la línea eléctrica.

Se emitieron advertencias sobre la calidad del aire en todo el noroeste del Pacífico, y la gente de las comunidades desde el sur de Oregon hasta el norte de Seattle han visto cielos rojo sangre y humo asfixiante. “Fue aterrador. Especialmente tan rojo como lo estaba el cielo”, dijo Patricia Fouts, quien evacuó de un centro de ancianos debido a un incendio masivo al este de Salem, Oregon.

Dos habitantes de Mill Valley, California, toman imágenes del oscuro puente Golden Gate cubierto de humo de los incendios forestales el miércoles 9 de septiembre de 2020, desde un muelle en Fort Baker cerca de Sausalito, California. La foto fue tomada a las 9:47 a.m. de la mañana (AP Photo/Eric Risberg)

Gass dijo que los vientos provenientes del Océano Pacífico probablemente continuarán empujando el humo a través del oeste, empeorando la calidad del aire.

En Denver, una gruesa capa de neblina cubrió el horizonte el miércoles, obstruyendo las vistas de las montañas típicamente visibles desde la ciudad. La neblina de los incendios en el oeste, incluyendo un incendio en Colorado que es el más grande en la historia del estado, llevó al departamento de salud del estado de Colorado a emitir una alerta sobre la calidad del aire el Día del Trabajo.

Bajo cielos oscurecidos por el humo de los incendios forestales, un camionero descarga licor en Fisherman’s Wharf el miércoles 9 de septiembre de 2020, en San Francisco. La foto fue tomada a a la 1:03 pm (AP Photo/Eric Risberg)

Scott Landes, meteorólogo jefe de calidad del aire del departamento de salud de Colorado, dijo que un frente frío mejoró la calidad del aire, pero que el estado podría comenzar a recibir una nueva ola de humo de otros estados durante el fin de semana debido a las temperaturas más secas y cálidas.

En Phoenix, los cielos se volvieron finalmente azules el miércoles después de que un frente frío barriera la región, manteniendo el humo de los incendios forestales al oeste y suroeste de Arizona. En Reno, Nevada, los cielos también fueron azules por primera vez en días después de que la calidad del aire alcanzara el nivel peligroso un día antes, lo que llevó al Distrito Escolar del Condado de Washoe a cancelar todas las clases en el aula.

Una mujer cruza una calle frente a un hotel mientras el humo de los incendios forestales oscurece el cielo de la mañana el miércoles 9 de septiembre de 2020, en Sausalito, California (AP Photo/Eric Risberg)

Los cielos llenos de humo, que también han plagado Salt Lake City, Seattle y ciudades de Oregon, trajeron un resquicio de esperanza que ha llenado las redes sociales: espectaculares atardeceres con un sol rojizo-naranja que aparece en medio de cielos granulados.

“Todo el mundo quiere saber cuándo va a mejorar esto”, dijo Gass. “Tenemos que recordar que mientras los incendios sigan ardiendo, seguirán produciendo humo”.

Por DAISY NGUYEN (Associated Press)

Un bombero trabaja para intentar sofocar el incendio mientras las llamas se dirigen hacia las casas en el área de Cascadel Woods de la zona no incorporada del condado de Madera, California, el 7 de septiembre de 2020 (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

Las brasas caen alrededor de un fotógrafo mientras el fuego se expande rápidamente el 8 de septiembre de 2020 cerca de Shaver Lake, California (David McNew/Getty Images/AFP)

Las llamas se disparan desde una casa mientras el fuego arde a través del área de Berry Creek en el condado de Butte, California, el miércoles 9 de septiembre de 2020 (Foto AP/Noah Berger)

Bomberos observan el acercamiento del fuego en Oroville, California, el miércoles 9 de septiembre de 2020 (Foto AP/Noah Berger)