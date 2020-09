¿No habrá Apertura? Aurora licencia a su plantel

Campeones

martes, 22 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

David Díaz, uno de los capitanes de Aurora de Cochabamba, informó que el presidente Jaime Cornejo determinó licenciar al equipo porque no tiene dinero para cumplir con las obligaciones salariales y el argumento es que no se reiniciará el torneo Apertura de la División Profesional.

“El presidente licenció al plantel y al cuerpo técnico, quizá con la intención de no pagar esos meses (pendientes), obviamente que no tiene que ser así. Tiene más ganas de que el certamen no se reinicie , que el campeonato termine acá, cosa de desvincularse y pensar en el siguiente año”, afirmó.

“Hemos conversado y no tiene de donde sacar dinero, no tiene para nada”, remarcó.

Díaz agregó que ya tienen aprobados los protocolos de bioseguridad para entrenarse en el complejo de la Laguna Alalay, pero el titular Cornejo se empecina en afirmar que no habrá más partidos del torneo que quedó en la fecha 12.

“Es complicado cuando un presidente en lugar de decirte que las cosas saldrán bien y te cumplirám te tira todo para atrás y te deja sin palabras”, se lamentó.

El central comentó a BVC de Santa Cruz que hay varios jugadores que tienen a sus familiares con Covid-19 y tienen que dedicarse a otras labores para conseguir el dinero y ayudarlos en su recuperación.

Agregó que es mentira que les hayan pagado el salario de junio y que lo último que cobraron fue el 25% del sueldo de mayo “le dijimos en su cara (a Cornejo) que era mentira”.