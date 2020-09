Campeones

martes, 22 de septiembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Para el presidente de Blooming Juan Jordán, “no hay Federación (Boliviana de Fútbol)” porque “no se sabe quién es el presidente”. El directivo adelantó que su club no asistirá al congreso extraordinario programado para el 14 de noviembre porque todo “es un chiste” y la convocatoria es “ilegal”.

“No hay federación. ¿Quién es el presidente? El comité electoral lanzó fechas. Es un chiste, aparecen cheques de dirigentes que recibieron plata. Hay aguinaldos, préstamos a terceros, gente que recibe dinero de la federación…”, protestó en una rueda de prensa en Santa Cruz.

Para Jordán, todo el accionar de la actual directiva de la FBF es “ilegal. La persona que quiere ser presidente no cumple con los requisitos. Yo también quiero ser presidente, pero no puedo porque cumplo cuatro años en mayo. No nos vamos a presentar (al congreso), es algo que no existe”.